Байден: США вважають, що Путін ухвалив рішення щодо України

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо ситуації в Україні. Відповідаючи на питання журналістів, він сказав, що США мають підстави вважати, що Володимир Путін уже ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну.

"Хочу уточнити. Ви переконані, що президент Путін збирається вторгнутися в Україну - саме це ви щойно сказали?" - запитали Байдена після виступу.

"Так", - відповів президент США.

У США, заявив Джо Байден, вважають, що російські сили можуть почати діяти "протягом найближчого тижня".

Ціллю, за його словами, може бути "українська столиця, Київ, місто, де мешкають 2,8 млн невинних людей".

Президент США також звинуватив Росію у спробі сфальсифікувати підставу для війни з Україною.

Американські чиновники неодноразово заявляли, що Москва планує таку провокацію. У відповідь Росія постійно це заперечує.

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Джо Байден наголосив, що США регулярно оголошують про можливі плани Росії, щоби зупинити її та позбавити можливості виправдати вторгнення в Україну.

Байден також сказав, що країни-члени НАТО об'єднані та рішучі перед потоком російської дезінформації. Він заявив, що цей потік стає дедалі більшим і що він "позбавлений елементарної логіки".

"У ці напружені моменти українські сили демонструють витримку та розсудливість. Вони не дозволяють російським військам втягнути їх у війну", - сказав президент США.

Він знову закликав Росію відмовитися від катастрофічної та непотрібної війни:

"Ще не пізно повернутися за стіл переговорів".

Президент США повідомив, що 24 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінуться в Європі.

Журналісти також запитали Джо Байден, чи вважає він мудрим рішення президента Володимира Зеленського поїхати на Мюнхенську конференцію з безпеки у такий час.

"Це йому вирішувати", - сказав президент США.

У суботу після обіду Зеленський має виступити на конференції в Мюнхені, а після цього зустрітися з віце-президенткою США Камалою Гарріс.

Росія регулярно спростовує закиди Заходу щодо можливого вторгнення, а накопичення військ біля кордонів з Україною пояснює навчаннями.

Евакуація з "ДНР" та "ЛНР"

Заява президента США пролунала через кілька годин після того, як лідери самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" заявили про початок організованого виїзду населення цих територій до Росії.

Вони пояснили такі дії нібито збільшеною загрозою нападу з боку України. Жодних доказів на підтвердження своїх слів вони не надали.

Після цих заяв президент Росії Володимир Путін доручив уряду терміново виплатити 10 тисяч рублів (приблизно 130 доларів) кожному біженцю, який прибуде до Ростовської області з Донбасу.

Провокації з боку РФ

Україна спростувала інформацію про запланований наступ чи диверсії на Донбасі.

"Ми жодного нападу на наші території не плануємо. У разі, якщо буде прийняте рішення звільняти ці території, то будуть великі жертви серед цивільного населення", - заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Тому, за його словами, такого указу в Україні бути не може.

Водночас він не виключив можливих провокацій з боку Росії.

А українська розвідка закликала донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

"Воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву", - йдеться у повідомленні головного управління розвідки міністерства оборони України.

Раніше з Донецька з'явилися повідомлення про гучний вибух автомобіля на парковці в центрі міста. Чи є в результаті цього загиблі, поки що невідомо.