Зеленський - про ситуацію на Сході: "Один постріл іноді може призвести до війни"

1 година тому

Автор фото, EPA/RONALD WITTEK / POOL

Президент України Володимир Зеленський у суботу, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, застеріг, що будь-які провокації дуже небезпечні, коли біля українських кордонів зосереджена така кількість військових.

"Один постріл іноді може призвести до війни, я так вважаю, і наші близькі партнери", - заявив президент України.

Він також прокоментував інформацію, яку поширюють російські ЗМІ та силовики, про начебто снаряд випущений з України у Ростовську область.

"Вчора показали на тимчасово окупованих територіях якийсь снаряд, що вони прилетіли з нашого боку, і що щось долетіло в Ростовську область. Це все чиста брехня, провокація, цинізм. - заявив президент України. - І це не перший раз з 2014 року, що вони стріляють на ту територію, яку вони контролюють".

Володимира Зеленського також запитали, чи не боявся він залишати Україну в такий час.

"Я впевнений, що наша держава у надійних руках, це не тільки мої руки, а і руки наших військових і наших громадян, - заявив він. - Я сьогодні поснідав в Україні і повечеряю в Україні, надовго я не вилітаю".

Напередодні про доцільність поїздки Зеленського до Мюнхена американські журналісти питали і президента США Джо Байдена. Той відповів, що це має вирішувати сам президент України.

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У Мюнхені Володимир Зеленський також прокоментував регулярні заяви західних лідерів про високу ймовірність російського вторгнення, наголосивши, що навколо України зосереджені близько 150 тисяч військових.

"Я багато разів говорив, ніхто не живе в рожевих окулярах і розуміє, що може відбутись завтра, але вибачте, що я так скажу: лягати в гроби і чекати військових українці не будуть", - сказав Зеленський.

І наголосив, що Україна потребує допомоги Заходу та уточнив, якої саме:

"Нам не потрібні будуть ваші санкції після того, як буде бомбардування, чи будуть стріляти по нашій державі, чи якщо в нас більше не буде кордонів, економіки….Навіщо нам ці санкції? Це про що? Тому коли ви питаєте, що можна робити - багато всього. Можемо навіть дат список, головне бажання".

Насамкінець панелі модераторка Крістіан Аманпур запитала Зеленського, як він інтерпретує наміри Володимира Путіна.

"Я не знаю, що хоче президент Російської Федерації, тому пропоную зустрітись. Це все", - відповів президент України.

Автор фото, Getty Images

Загострення на Донбасі

Виступ у Мюнхені відбувся на тлі серйозного загострення на Донбасі, яке розпочалося наступного дня після 16 лютого, дати, на яку західні лідери анонсували ймовірне вторгнення Росії в Україну.

Спершу почастішали обстріли у зоні лінії розмежування, згодом у самопроголошених республіках почали активно заявляти про начебто підготовку наступу України.

Жодних джерел такої інформації чи її доказів "лідери республік" не наводили. Україна щодня на різних рівнях заперечує такі наміри та звинувачує Росію і так звані "республіки" у намірах влаштувати провокацію. А це заперечує сама Росія.

18 лютого у "ДНР" та "ЛНР" оголосили евакуацію жінок, дітей та літніх людей, яких автобусами почали вивозити до Росії. Чоловікам з 18 до 55 років виїжджати з "ЛНР" не дозволяють. Там також оголосили мобілізацію.

У суботу сталася чергова хвиля обстрілів, зокрема у підконтрольному Україні Щасті. Про обстріли регулярно говорять і в "республіках", щоправда, якихось доказів не надають. У соцмережах з'являються ролики зі звуками вибухів, але зрозуміти, звідки вони, практично неможливо.

Президент США Джо Байден у ніч проти суботи заявив, що, за даними США, Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну, але на уточнювальне питання американський президент сказав, що ще залишається можливість дипломатичного розв'язання конфлікту.

Росія не визнає намірів вторгнутися в Україну та з готовністю приймає утікачів з "ДНР" та "ЛНР".

У п'ятницю міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук закликала мешканців "ДНР" та "ЛНР" їхати на підконтрольну Україні територію.

У суботу стало відомо, що німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого. А посольство Великої Британії тимчасово переїхало з Києва до Львова.