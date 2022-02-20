"Загинуть і українці, й молоді росіяни" - Борис Джонсон про плани РФ розпочати війну

1 година тому

Автор фото, PA Media

Дані свідчать, що Росія планує "найбільшу війну в Європі з 1945 року", заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

"Всі ознаки свідчать про те, що план уже в певному сенсі розпочався", - сказав він в інтерв'ю кореспондентці BBC Софі Раворт.

За словами Джонсона, розвідка припускає, що Росія має намір почати вторгнення, щоб оточити українську столицю Київ.

"Люди повинні розуміти, яку ціну це може мати у людських життях", - сказав він.

Прем'єр-міністр виступав з Мюнхена, де світові лідери збираються на щорічну конференцію з безпеки.

За останніми підрахунками уряду США, уздовж кордону України зараз дислокується від 169 до 190 тисяч російських військових, як у Росії, так і в сусідній Білорусі, але ця цифра також включає повстанців на сході України.

Джонсон також вказав, що Велика Британія запровадить проти Росії ще більш далекосяжні санкції, ніж передбачали раніше.

Він сказав, що Велика Британія та США покладуть край "торгівлі російських компаній у фунтах та доларах" - цей крок, за його словами, "дуже, дуже сильно вдарить" по РФ.

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Попередні санкції, запропоновані міністрами, передбачають розширення кола росіян і компаній, які могли потрапити під британські санкції.

Останніми тижнями західні чиновники попереджали, що Росія може готуватися до вторгнення в будь-який момент, але Росія спростовувала ці заяви й стверджувала, що її війська проводять військові навчання в регіоні.

На запитання, чи вважають зараз, що російське вторгнення все ще є неминучим, пан Джонсон відповів: "Я боюся, що це те, на що вказують докази... Річ у тім, що всі ознаки свідчать про те, що план у певному сенсі вже розпочався".

За словами Джонсона, президент США Джо Байден сказав західним лідерам, що, за даними розвідки, російські війська планують не просто увійти в Україну зі сходу через Донбас, а й з Білорусі та території навколо Києва.

"Я боюся, що план, який ми бачимо, може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року з точки зору масштабу", - сказав прем'єр-міністр.

"Люди повинні враховувати не лише потенційну загибель українців, а й "молодих росіян", — додав він.

Пан Джонсон виступив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і сказав світовим лідерам, що будь-яке вторгнення Росії в Україну "відгукнеться по всьому світу".