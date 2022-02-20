Мільярдер Бренсон закликав підтримати Україну і згадав про Будапештський меморандум

1 година тому

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Британський мільярдер Річард Бренсон закликав світ підтримати Україні на тлі загрози російського вторгнення. Він нагадав, що Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї, підписавши у 1994 році Будапештський меморандум.

Про це засновник корпорації Virgin Group написав у статті "Захист верховенства права".

Напередодні президент України Володимир Зеленський ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму.

Річард Бренсон написав першу статтю про Україну наприкінці січня. Він закликав лідерів бізнесу об'єднатись та відстояти суверенітет України на фоні загрози вторгнення Росії.

Річард Бренсон згадує, що розмовляв з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком, який зачепив питання Будапештського меморандуму 1994 року.

Тоді Росія зобов'язалася "поважати незалежність і суверенітет та теперішні кордони України". А Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та відмовилася від свого ядерного арсеналу.

"Анексія Криму Росією в 2014 році стала першим серйозним порушенням Будапештського меморандуму", - переконаний мільярдер.

А ймовірне російське вторгнення найближчими днями, за словами Бренсона, розірве меморандум і матиме "катастрофічні наслідки".

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"Відверта неповага до верховенства права та чинних міжнародних договорів була б катастрофічною для мирного співіснування між націями", - наголошує Бренсон.

"Вторгнення Росії в Україну ще більше знищило б зусилля щодо роззброєння та нерозповсюдження. Без обов'язкових угод та їх виконання не може бути миру… Це небезпечний шлях", - йдеться у статті британського підприємця.

За його словами, агресія Росії демотивує тих, хто хотів скорочувати запаси зброї, оскільки це говорить про те, що будь-яку угоду можна свавільно розірвати в односторонньому порядку.

Такі дії свідчать про кризу багатосторонніх угод, переконаний мільярдер.

"Багато в чому міжнародна співпраця поступилася місцем малодумному націоналізму. Це справжня загроза верховенству права, якої людство не бачило з часів, що призвели до Другої світової війни", - йдеться у статті Бренсона.

Він переконаний, що ця ситуація погана новина не лише для України, але й для кожної нації, яка хоче захистити свою незалежність.

"Світ має підтримати Україну. Ми не повинні залишати країну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир і зараз знаходиться на межі вторгнення тієї самої країни, яка переконала її зробити це", - підсумував Річард Бренсон.

Чи працює Будапештський меморандум?

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 19 грудня закликав Захід перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру.

Він також ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму. Президент нагадав, що Україна з 2014 року тричі безрезультатно намагалася скликати консультації держав-гарантів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки

Зеленський нагадав, що до підписання цього меморандуму Україна володіла третім за обсягами ядерним арсеналом у світі.

"Цієї зброї більше немає, як і безпеки. Немає і частини території, що за площею більша ніж Швейцарія, Нідерланди чи Бельгія", - сказав Зеленський, маючи на увазі анексований Росією Крим.

"Якщо вони (консультації - Ред.) знову не відбудуться або за їхніми результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів", - сказав Зеленський.

Також Зеленський запропонував скликати саміт держав, постійних членів Ради Безпеки ООН, за участі України, Німеччини та Туреччини, щоб розв'язати безпекові виклики.

Президент звернувся і до НАТО. "Нам кажуть - двері відкриті. Але поки що: стороннім вхід заборонено".

Зеленський прибув на конференцію в Мюнхен на тлі загострення на Донбасі та розпочатої в самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" евакуації людей до Росії.

Президент США Джо Байден раніше сказав, що США мають підстави вважати, що Володимир Путін уже ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну.

А британська розвідка припускає, що Росія має намір почати вторгнення, щоб оточити українську столицю Київ і почати "найбільшу війну в Європі з 1945 року", заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.