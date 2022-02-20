Перші вбивства досі не розкриті: Україна згадує героїв Небесної Сотні

1 година тому

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В Україні вшановують пам'ять героїв Небесної сотні. Саме цього дня 2014 року у протистоянні з силовиками загинуло найбільше активістів Революції Гідності.

Результатом цих подій стала втеча з країни Віктора Януковича та частини його оточення.

Упродовж восьми років після трагічних подій українці згадують загиблих учасників Революції гідності.

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До місця розстрілів активістів на Майдані приносять квіти та запалюють лампадки.

Президент Володимир Зеленський з дружиною поклав квіти біля хреста на місці загибелі активістів Майдану.

Генеральна прокуратура заявляє про нові вироки у справах Майдану. Їх кількість торік була такою, як за попередні три роки разом, заявила очільниця ГПУ Ірина Венедіктова.

"Зараз у нас справді хвиля підйому у справах Майдану - росте кількість підозрюваних, прийняття законодавчих змін щодо "заочки" дозволило розблокувати слідство щодо тих, хто переховується", - написала Венедіктова у фейсбуці.

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Вона нагадала, що розслідування злочинів триває вісім років, і досі не розкриті перші вбивства в січні 2014 року.

Також, за словами генпрокурорки, минають строки притягнення до відповідальності.

"У листопаді 2023 - лютому 2024 року щодо 175 епізодів тяжких злочинів, у яких обвинувачуються аж 133 особи", - уточнила вона.

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Водночас за словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в річницю загибелі Героїв Небесної сотні, планувався багатолюдний мітинг "задля картинки для російських пропагандистських телеканалів".

Мітинг за участі від 1,5 до 2,5 тисяч людей мав відбутися в центрі Києва, але напередодні правоохоронці викрили мережу організаторів, написав Геращенко.

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З 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані та біля нього загинуло від 78 до 83 активістів. Наймолодшому з них - Назару Войтовичу було 17, найстаршому - Івану Наконечному - 83 роки.

Після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Так Небесна сотня стала сотнею буквально.