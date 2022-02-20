У королеви Єлизавети ІІ підтвердили ковід

22 хвилин(и) тому

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Британська королева Єлизавета ІІ захворіла коронавірусом, повідомили у Букінгемському палаці.

За повідомленням, королева відчуває легкі "симптоми застуди", але планує продовжити виконувати свої обов'язки у Віндзорі впродовж наступного тижня.

"Їй надаватимуть медичну допомогу. Королева дотримуватиметься усіх відповідних рекомендацій", - йдеться у заяві палацу.

95-річна королева нещодавно контактувала зі своїм старшим сином і спадкоємцем принцом Уельським, у якого минулого тижня виявили коронавірус.

Єлизавета II також попросила вважати Каміллу Паркер-Боулз, другу дружину принца Чарльза, королевою-консортом, після того, як Чарльз зійде на престол. Раніше у герцогині Корнуолльської такого титулу не було.

Королева Єлизавета II є першим британським монархом, який правив 70 років і досяг Платинового ювілею.

Королева зійшла на престол, коли їй було 25 років, після смерті її батька Георга VI 6 лютого 1952 року.