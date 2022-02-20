Україна і Франція виступили за негайний режим тиші на Донбасі

54 хвилин(и) тому

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Російські та білоруські солдати тренуються разом

Президент Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон виступають за запровадження режиму тиші в районі проведення операції об'єднаних сил.

Про це йшлося під час телефонної розмови президентів.

"Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші", - йдеться у твіті президента Зеленського за результатами розмови.

Це друга розмова президентів. Перед цим Емануель Макрон поговорив з телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Результати перемовин поки невідомі.

Продовження навчань

Тим часом Білорусь та Росія вирішили продовжити спільні навчання. Таке рішення, за словами керівника міноборони Білорусі Віктора Хреніна, ухвалили "через зростання військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі".

У білоруському військовому відомстві додали, що "в Європі дуже запахло порохом, її підштовхують до війни".

"Під час подальшої російсько-білоруської перевірки сил реагування ретельно опрацюють етапи оборони, які не були охоплені з таким ступенем деталізації на попередньому етапі", - заявило міноборони Білорусі.

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Спільні російсько-білоруські навчання розпочалися 10 лютого і мали закінчитися 20 лютого.

Західні політики вважають, що російська армія готує вторгнення в Україну та може використати для цього територію Білорусі.

Що заявляють у "ЛНР" та "ДНР"

У неділю вранці "народна міліція" самопроголошеної "ЛНР" заявила, що українські військові нібито спробували атакувати її позиції в районі Піонерського. У результаті чого, за даними "міліції", загинули двоє місцевих жителів.

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити за цим фактом кримінальну справу.

У "ДНР" також твердять про нібито обстріли з боку збройних сил України. Однак жодних доказів цього жодна зі сторін не надає.

Що каже Україна

Українська сторона заявляє, що веде активних бойових дій і зафіксувала 35 порушень режиму припинення вогню з боку противника.

"Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості та перебувають у лікувальних закладах", - повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мешканці непідконтрольних територій, яких евакуювала Росія

Як стверджують українські військові, бойовики самопроголошених республік ведуть вогонь із населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків.

"Наголошуємо, що Об'єднані сили не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм міжнародного гуманітарного права", - йдеться у заяві штабу ООС.

Крім того, через обстріли довелося закрити пункт пропуску "Щастя" через "неможливість гарантувати безпеку цивільному населенню".

Українське МЗС запевняє, що Україна підтримує лише дипломатичний шлях врегулювання конфлікту.

Немає підстав для звинувачень

Євросоюз не бачить підстав для звинувачень, що лунають від окремих районів Донецької та Луганської областей, про можливий напад з боку України.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що нарощування Росією військ навколо України викликає серйозне занепокоєння, і ЄС закликає РФ до їх відведення.

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"ЄС засуджує застосування важких озброєнь та невибіркові обстріли житлових районів, що є явним порушенням Мінських угод та міжнародного гуманітарного права. Ми вітаємо стриману позицію України щодо провокацій, які тривають, та зусилля задля дестабілізації", — акцентував Боррель.

ЄС підтримує пропозицію щодо скликання позачергового засідання Тристоронньої контактної групи і готовий запровадити санкції проти Росії за подальшу військову агресію проти України.

Евакуація триває

Мешканців територій, підконтрольних самопроголошеним "ДНР" та "ЛНР", продовжують евакуювати з Донбасу в Росію.

Про евакуацію мешканців - насамперед, літніх та дітей - під приводом загострення ситуація на Донбасі "влада" самопроголошених республік оголосила 18 лютого.

Біженців вивозять до Ростовської області, але після початку евакуації в соцмережах поширили відео з евакуйованими мешканцями, які розповідали, що їх нікуди не розселяють через брак місць.

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20 лютого у МНС Росії повідомили, що Ростовська область прийняла близько 40 тисяч біженців. Близько двох тисяч людей, за його словами, відправили до Воронезької та Курської області.

За інформацією прикордонного управління ФСБ в Ростовській області, за добу російський кордон перетнули понад 30 тисяч жителів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Раніше у "ДНР" заявляли про плани евакуювати до Росії близько 700 тисяч людей.

Жодного звернення

Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський повідомив, що станом на вечір 19 лютого до консульства не надходило жодного звернення від громадян України, яких напередодні евакуювали з окупованих територій до Росії.

Він розповів, що українців бачили біля санаторіїв, в автобусах.

"Ми не бачимо інтенсивного пасажиропотоку на автотрасах, які ведуть до тимчасово непідконтрольних Україні пропускних пунктів", — сказав він у коментарі телеканалу "Дом".

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