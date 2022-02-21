"Галичина, здається, не входить до планів Путіна". Чому люди переїздять до Львова

Діана Куришко

BBC News Україна, Львів

1 година тому

Автор фото, Львівська міська рада Підпис до фото, Уроки зі стрільби для старшокласників проходять в усіх школах Львова

Ніч на 16 лютого, коли прогнозували вторгнення Росії, Анна Черенщикова провела на підлозі у ванній. Її дім - під Києвом, поблизу Гостомельського вантажного аеродрому, а об'єкти інфраструктури називали першими цілями під час нападу.

"Весь час читала новини. Було дуже тривожно. Тому, щоб нормалізувати психічний стан, жити не тільки війною, я вирішила переїхати у місце, яке мені здається безпечним".

Після тижня роздумів Анна поїхала до Львова. Спочатку трохи поживе у родичів, а потім знайде собі окреме житло. Вона працює в IT, зі Львова може працювати віддалено.

За минулі тижні перечекати тривожні часи до Львова приїхало багато людей з Києва, Харкова, Одеси, Маріуполя.

Хтось переїжджає родинами чи вивозить тільки дітей. Свої офіси до Львова перемістили кілька міжнародних компаній і багато посольств.

Без паніки

Кількість людей, які за останні тижні переїхала до 700-тисячного Львова, важко оцінити.

По приїзду вони знімають готелі, квартири, їх не відрізнити від звичайних туристів. Проте експерти з нерухомості відзначають ажіотаж на ринку оренди квартир.

Мер Андрій Садовий каже, що якоїсь аномальної активності у місті не бачать - їдуть туристи та й все.

До Львова, наприклад, можна спокійно купити квитки на літак чи потяг з Києва. На вихідні їх може не бути, а посеред тижня є.

Автор фото, ВВС

У місті паніки немає. На вулицях, особливо ввечері, натовпи, у кав'ярнях - зайняті всі столики.

У Львові завжди свято. Подекуди все ще горить новорічна ілюмінація. Розслабленні туристи п'ють каву і вишневу наливку, роблять селфі на фоні старовинних будинків і, здається, нікуди не поспішають.

Але зараз це свято з домішкою тривожності. На вулицях, як і всюди в Україні, чути розмови про війну.

Велике переселення дипломатів

На Площі Ринок у центрі Львова Крістіна Квін, тимчасово повірена у справах США в Україні, записує відеозвернення до українців, запевняючи у всебічній підтримці Вашингтона.

"З цієї тимчасової локації ми будемо продовжувати розвивати наші глибокі та всебічні стосунки", - говорить вона.

США, як і багато інших країн, перевезли свої посольства до Львова через загрозу нападу. До міста переїхали понад сто дипломатів з Канади, Австралії, Великої Британії, Німеччини та Нідерландів.

У центрі Львова - десятки машин з дипломатичними номерами, а на Площі Ринок, як каже вуличний фотограф, побільшало людей у костюмах.

Автор фото, Фейсбук Андрія Садового Підпис до фото, Андрій Садовий у Львові приймає дипломатів ледь не щодня. На фото з Крістіною Квін, тимчасово повіреною у справах США в Україні

"Ми максимально їм (дипломатам - Ред.) допомагаємо, щоб вони комфортно почувалися. Багато з них приїздять до Львова вперше і кажуть: вау, у вас так гарно", - розповідає мер Львова Андрій Садовий.

Дипломатів з усього світу він один за одним приймає у своєму офісі, фотографується на балконі ратуші і дарує їм вино. Львів жартома вже називають столицею в екзилі.

"Я хочу наголосити, що цей переїзд є тимчасовим. І хоча Львів мені дуже подобається, тут відкриті люди і смачна кава, ми сподіваємось незабаром повернутися до Києва", - заявила Крістіна Квін журналістам у Львові. Але дати повернення дипломатів до Києва зараз не береться сказати ніхто.

На вулицях Львові можна також зустріти представників медіа з усього світу. Репортажі про життя у західноукраїнському місті знімають журналісти з Японії та Австралії, Чехії та США.

На місяць до Львова

Коли данець Єспер Ліндгольт переїздив до Львова, він взяв з собою дружину, тещу і кролика.

Єспер вже багато років живе в Україні, має тут родину і свою IT-компанію - Livatec.

Автор фото, фейсбук Єспера Ліндгольта Підпис до фото, Єспер Ліндгольт не поїхав з України, але переїхав з Києва до Львова

Нещодавно він отримав листа від уряду Данії з рекомендацією негайно залишити країну через загрозу російського вторгнення. За кордон він не поїхав, але Київ вирішив залишити. Обрав Львів, де ще раніше планував відкривати офіс.

"Тут я почуваюсь у безпеці. Галичина, здається, не входить до планів Путіна. Як надовго ми тут? Ніхто не знає. Сподіваємось, що скоро це все закінчиться", - каже Єспер Ліндгольт.

За його словами, зараз нелегко знайти у Львові нормальне житло. Нині його родина живе у готелі. Перед цим винаймали квартиру. За тиждень знову переїжджатимуть.

Автор фото, ВВС

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Жанна Шевченко, медіаконсультантка, сім років живе на два міста - у Львові й Києві.

Вона гарно знає Львів і часом допомагає порадами друзям, які їдуть сюди.

Останні тижні Жанна допомогла кільком десяткам людей з Києва, Харкова, Чернігова в облаштуванні у місті.

"Ціни на житло виросли. Комфортні квартири розлітаються миттєво. Часто львів'яни не хочуть здавати житло на місяць", - розповідає вона.

У лютому у Львові зазвичай низький сезон на ринку нерухомості. Але не цього року. Нині попит на подобову оренду квартир у Львові зріс на 30%, розповідає Андрій Борисов, голова львівської асоціації фахівців нерухомості.

При цьому кількість звернень, за його словами, тільки зростає. Найчастіше люди шукають житло на місяць.

Якщо раніше квартиру з ремонтом і технікою у Львові можна було зняти за 9-15 тис. грн, то зараз ціни виросли на 5-7%, каже експерт. "Але ринок оренди у Львові розвинутий, потенціал ще є. Якщо люди їхатимуть, житло ще знайдуть", - вважає Андрій Борисов.

Сергій Войтович під час розмови з ВВС якраз заселявся у свою нову львівську квартиру. Сергій з дівчиною переїхали з Києва. У столиці у них залишилась квартира, за яку вони подовжують сплачувати оренду.

"Компанія, де я працюю, оплатила житло у Львові на місяць і запропонувала переїзд. Я подумав - чому б і ні. Я не зробив це через якийсь страх. Розглядаю це як можливість трохи пожити в іншому місті й попрацювати звідти. Серед моїх друзів ніхто не переїхав, а кілька колег вже тут", - каже Сергій і просить не згадувати назву компанії.

Автор фото, ВВС

Медіаконсультантка Жанна Шевченко каже, що зазвичай люди не хочуть афішувати переїзд - не хочуть сіяти паніку, хтось боїться втратити роботу, бо компанія не знає про це. Комусь навпаки компанія забороняє надавати будь-яку інформацію, щоб не стало відомо про релокацію співробітників.

А ще зізнаватися у тому, що переїхали до Львова, не хочуть політики.

Серед людей, які переїхали до Львова, з якими спілкувалась ВВС, айтішників найбільше.

"Всі потужні IT-компанії вже мають свої філіали у Львові. Коли мова йде про надзвичайну ситуацію, то кожен зазвичай має план дій. Точної цифри, скільки переїхало, ніхто вам не скаже. ", - каже мер Андрій Садовий і зазначає, що масового переїзду не було.

З такою оцінкою згоден Степан Веселовський, СЕО Львівського ІТ Кластеру. За його словами, масового переміщення IT-фахівців до Львова поки що не фіксують, а є індивідуальні випадки, що не можна трактувати як міграційну хвилю.

"Зафіксовані факти є індивідуальним рішенням окремих людей, сімей", - розповів експерт у коментарі видання Liga.Tech

Не Львовом єдиним

Проте Львів не єдиний напрямок, куди прямують люди з Харкова та Києва.

"Хтось не зміг нічого знайти нормального у Львові й розглядають Ужгород, Івано-Франківськ. Хтось приїхав, захворіла дитина - вони поїхали назад до Києва, бо там свої лікарі. Це якийсь броунівський, неконтрольований рух розгублених людей" , - описує Жанна Шевченко атмосферу у Львові.

Відвезти доньку на Львівщину, подалі від Києва, вирішила журналістка Наталя. 10-річна Вероніка поїхала на вимушені канікули до дідуся та бабусі, а її мама повернулась працювати до Києва.

"Складно залишати дитину, але краще так. Я їй пояснила, що нам нічого не загрожує. Але для безпеки краще їй побути тут, - говорить Наталя - Сподіваюсь, на нас ніхто не нападе, це буде просто пересторога. Але рівень небезпеки потрібно враховувати".

"Раді вітати"

Вуличний фотограф з Площі Ринок Михайло розповідає, що останнім часом помічає у центрі більше туристів з Маріуполя та Харкова.

"Якби я жив у Харкові, я б, напевно, теж їхав кудись на Захід, бо у медіа відбувається така маніпуляція емоціями. Війська стоять і ось-ось нападуть. Такі новини психологічно тиснуть на людей. Але ми тут всім раді. Приїздіть. Львів - гостинне місто", - говорить Михайло.

Львів має протокол, як приймати біженців, має досвід з переселенцями у 2014 році й, якщо буде треба, західна Україна готова прийняти мільйони людей. Про все це мер Андрій Садовий розповідав в інтерв'ю ВВС.

"Ми завжди відкриті, гостинні. Це наша земля, це наші українці. Про що тут можна говорити? Це наш обов'язок", - каже мер.

Проте співрозмовники ВВС розповідають, що до переселенців з Донбасу і Криму у Львові не завжди ставилися привітно.

Звісно, були різні історії, але часто відчувалась настороженість, розповідає Олена, яка у 2014 році переїхала з півдня України до Львова.

Автор фото, Львівська міська рада Підпис до фото, У разі відсутності електроенергії по Львову будуть їздити машини для оповіщення людей

У соцмережах під постами про переїзд людей до Львова є радісні "вітаємо у Львові", а є і такі - "Львів не гумовий, ми скоро тут задихнемося".

Тим часом управлінні СБУ Львівської області розіслало лист з дивним закликом - людей у Львові просять повідомляти про підозрілих російськомовних чоловіків спортивної зовнішності, які можуть приїздити у місто для провокацій.

Львів готується до спротиву

Автор фото, Львівська міська рада Підпис до фото, Мешканцям Львова розповідають про зброю

І хоча зараз багато хто сприймає Львів як безпечне місце, де у разі чогось можна буде перечекати війну, місто готується до нападу.

Лікарні Львова збільшили запаси ліків і резерв крові. Людей вчать користуватися зброєю і надавати домедичну допомогу.

Автор фото, Львівська міська рада

Стосується це як дорослих, так і дітей.

Учні ліцею ім. І. Пулюя на матах у спортзалі вчаться самі собі накладати джгути. Їм читають лекції про те, як впоратися з панічною атакою і вчать стріляти з пневматичної зброї.

Такі заняття для старшокласників проводять у всіх львівських школах.

Мер розповідає, як любить стріляти сам, щоб зняти стрес, і з якою радістю стріляють у школі його діти.

На вихідних на курси з надання домедичної допомоги пішли подружжя львів'ян Ольга та Сергій Руденки. Зазвичай такі курси коштують від тисячі гривень, а нині вони безкоштовні.

Автор фото, Львіська міська рада

"Це може врятувати життя і здоров'я. Нас вчили, як зупинити кровотечу, накласти бинт, шину, оцінити стан пораненого до приїзду медиків. Вважаю, що в такий час кожен повинен мати ці навички", - розповідає Ольга.

За даними міськради, у Львові є шість тисяч укриттів, де можна сховатися у разі бомбардувань.

Мер закликав людей подбати про свій захист, розчистити та підготувати свої підвали.

Але старі будинки, як і дороги - величезна проблема Львова. На днях у будинку на вул. Ставропігійській, 5, що на розі з Площею Ринок, обвалився сходовий марш.

Яка частина з шести тисяч укриттів справді готова приймати людей, невідомо.

Львів'янин Михайло Гаврилюк свій підвал обладнав вже давно, ще до всіх цих подій.

А зараз розглядає його як місце, де у разі чогось можна буде сховатися. В офісі його туристичної компанії "Поїхали Львів" є шафа, за нею - двері, які ведуть у підвал. Там - невеличка кімната, де є все необхідне для життя - ліжко, туалет і невелика кухня.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Під офісом є підвал, де у разі чого можна сховатсия

Батько трьох дітей і бізнесмен Гаврилюк каже, що у Львові все спокійно, але про всяк випадок вирішив підготувався. Привіз деякі запаси у підвал, а у свій будинок, що за містом, купив генератор.

Донька Михайла вчиться у школі стріляти, а сам він думає над тим, як отримати дозвіл на зброю.

Зараз родина Михайла приймає в гостях дві сім'ї з Києва. "Вони й раніше приїздили в гості, але цього разу приїхали саме через загрозу. Чоловіки залишилися там, а дружин та дітей відправили сюди. Від гріха подалі".