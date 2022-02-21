Байден погодився на саміт з Путіним. Росія поки що не підтверджує домовленість

51 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден погодився провести саміт з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення кризи навколо України, йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.

Але переговори з очільником Кремля можливі після зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що заплановані на 24 лютого.

Ще одна умова для проведення саміту - Росія має утриматись від вторгнення в Україну.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков у понеділок заявив, що конкретна домовленість про проведення саміту президентів ще не підтверджена.

"Ні, поки що конкретних планів на цей рахунок немає", - цитує "ТАСС" його слова.

"Якщо не буде вторгнення"

Автор фото, Maxar via Reuters Підпис до фото, Супутникові знімки вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України

"Президент Байден в принципі погодився на зустріч з президентом Путіним після цієї зустрічі (Блінкена і Лаврова, - Ред.), знову ж таки, якщо вторгнення не відбудеться. Ми завжди готові до дипломатії", - повідомив Держдеп.

При цьому Білий дім наголошує, що РФ стикнеться зі швидкими і тяжкими наслідками, якщо вона "вибере війну"

"І зараз, схоже, Росія дуже швидко продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну", - зауважує американська адміністрація.

Що Макрон запропонував Путіну

Зустріч президентів може дати надію на дипломатичне вирішення однієї з найгірших криз безпеки в Європі за останні десятиліття.

Про пропозицію саміту оголосила адміністрація президента Франції після двох телефонних дзвінків між президентом Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним, які відбулися 20 лютого і тривали загалом майже три години.

Також французький президент провів перемовини з українським колегою Володимиром Зеленським.

Єлисейський палац повідомив, що Макрон ініціював проведення саміту між президентом Байденом і президентом Путіним, а потім з "усіма зацікавленими сторонами" з питань безпеки та стратегічної стабільності в Європі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Раніше Макрон особисто приїздив з візитом до Москви

Адміністрація Макрона намагатиметься підготувати зміст цих дискусій з усіма зацікавленими сторонами.

Крім того, в ході перемовин французького очільника з Путіним і Зеленським було вирішено поновити роботу в Нормандському форматі, а також найближчим часом провести засідання тристоронньої контактної групи (Україна - Росія - ОБСЄ).

Загострення на сході України

Водночас Кремль звинувачує саме Україну в загостренні ситуації на Донбасі. На думку Путіна, постачання країнами НАТО озброєння і боєприпасів до Києва підштовхує його до "військового вирішення так званої проблеми Донбасу".

"Президент Росії наголосив, що причиною ескалації є провокації українських силовиків", - повідомляє пресслужба російського президента.

Ситуація на Донбасі загострилась 17 лютого, коли підтримувані Росією бойовики почали масовані обстріли об'єктів цивільної інфраструктури на підконтрольній Україні території. Зокрема, з важкої артилерії був обстріляний дитячий садок в Станиці Луганській.

Автор фото, Facebook ООС

На наступний день "влада" самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" заявила про начебто підготовку "наступу українських Збройних сил" і оголосила евакуацію населення в Росію.

Тим часом, за оцінками розвідки США, Росія зібрала біля кордонів України понад 150 тис. військових і готує вторгнення. Як зауважив Ентоні Блінкен, російське керівництво може підготовувати провокацію для виправдання свого нападу.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, атака Росії "завтра-післязавтра" малоймовірна, оскільки біля кордонів ще не сформувалися російські ударні групи.