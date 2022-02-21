Російські військові заявили про "диверсантів з України". Українська влада це спростувала

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Alexander Reka Підпис до фото, У "ДНР" та "ЛНР" звинувачують про загострення ситуації й атаки з боку українських військових. Київ це заперечує.

Російські військові заявили, що вбили п'ятьох членів "диверсійно-розвідувальної групи", яка буцімто проникла з території України.

Україна неодноразово заявляла, що не планує жодних наступальних дій і звинувачувала Росію в пошуку приводу для ескалації.

Як заявила пресслужба Південного військового округу, "бойове зіткнення" сталося близько 06:00 ранку (05:00 за Києвом) на ділянці російсько-українського кордону в районі населеного пункту Митякинська у Ростовській області.

"В результаті бойового зіткнення п'ятеро порушників кордону Російської Федерації зі складу диверсійно-розвідувальної групи знищено", - заявили в пресслужбі ПВО.

Крім того, заявляють російські військові, для "евакуації диверсантів" на територію Росії буцімто увійшли дві бойові машини піхоти збройних сил України. Їх знищили з протитанкової зброї, кажуть військові.

Україна рішуче відкинула звинувачення в диверсіях і ще раз наголосила, що не має намірів атакувати.

"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна: не нападала на Донецьк, Луганськ, не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон, не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні, не вчиняла диверсій", - написав у твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба."Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків", - додав він.

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Державна прикордонна служба Україна повідомила, що жодних порушень державного кордону на напрямку російського населеного пункту Митякінська в Ростовській області з боку підконтрольної українській владі території не відбувалося. Підтверджень такій заяві російська сторона також не навела.

"Окрім цього, прикордонники України не отримували жодного інформування чи заяви від російської сторони про будь-яку нестандартну ситуацію, яка могла статися на кордоні, до того ж, що пов'язана з застосуванням зброї. Такі повідомлення є ніщо інше як провокація", - сказано в повідомленні пресс-служби прикордонників.

Перед тим секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що українські військові не причетні до обстрілу на Донбасі, про які заявляла російська сторона. Так він відповів на прохання журналістів прокоментувати повідомлення про обстріл об'єкту прикордонної служби ФСБ у Ростовській області.

"Ми не ведемо обстріли, ми до цих обстрілів не маємо жодного відношення. Ми попереджали, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити все, що завгодно і ми до цього готові", - сказав Данілов.