"ДНР" і "ЛНР" просять Путіна визнати їхню незалежність

1 година тому

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Ватажки самопроголошених Донецької та Луганської народних республік Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність цих утворень.

Їхні відеозвернення опублікували російські ЗМІ та сепаратистські ресурси.

"Від імені всього народу "ДНР" просимо вас визнати "ДНР" як незалежну, демократичну, правову, соціальну державу", - йдеться у зверненні Пушиліна.

Своє прохання вони аргументували "можливістю повноцінного протистояння" українській владі, а також, щоби не допустити жертв серед мирних громадян, руйнування інфраструктури та житлового фонду.

Також ватажки попросили Путіна укласти договір про дружбу та співпрацю між "ДНР" та "ЛНР" і Росією, передбачивши співпрацю у сфері оборони.

У ці хвилини триває засідання Ради безпеки Росії за участі Володимира Путіна.

Президент РФ уже заявив, що питання визнання "ДНР" та "ЛНР" тісно пов'язані з глобальними проблемами безпеки у світі та Європі зокрема.

"Тому що використання України як інструменту протистояння з нашою державою, Росією, становить для нас серйозну, дуже велику загрозу", - сказав Путін у своєму виступі на Радбезі РФ.

Пропозиція визнання

Напередодні Державна дума Росії попросила Володимира Путіна визнати самопроголошені ДНР та ЛНР.

Поки що рішення депутатів не означає визнання незалежності самопроголошених утворень, це має зробити Володимир Путін.

У травні 2014 року так звана влада "ДНР" і "ЛНР" провела "голосування", за результатами якого оголосила про незалежність від України. Суверенітет "ЛНР" і "ДНР" визнала лише Південна Осетія, що сама є тільки частково визнаною державою.

У 2019 році президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям Луганської й Донецької областей отримувати російські паспорти за спрощеною схемою.