Що таке "напад під чужим прапором"

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Сепаратисти на Донбасі, яких підтримує Росія, вже звинуватили Україну у серії підозрілих нападів

Конфлікт на сході України загострюється. Британія та США попереджають, що Росія планує провокації, можливо, "напади під чужим прапором", що дадуть привід для вторгнення в Україну.

Сепаратисти, яких підтримує Росія, вже звинуватили Україну у серії підозрілих нападів і закликали цивільних виїхати.

Що таке операції "під чужим прапором"?

Це політичні чи військові дії, операції, до яких вдаються, аби звинуватити в них опонента.

Багато хто вдавався до постановчих або справжніх нападів "під чужим прапором" на своїй території, щоб звинуватити в цьому ворога і розв'язати війну.

Цей термін стали вживати від ХVІ сторіччя, коли пірати вивішували на кораблі прапор дружньої до торговельного судна країни, аби захопити його.

Історія використання "чужих прапорів" є довгою і ганебною.

Напад Німеччини на Польщу, 1939

В ніч перед нападом нацистської Німеччини на Польщу сім вояків СС, удаючи із себе поляків, напали на радіостанцію у Гляйвіці - на території Німеччини поблизу кордону із Польщею. Вони передали коротке повідомлення, що станцію захопили поляки.

Автор фото, NurPhoto via Getty Images Підпис до фото, У 1939 радіобашту у Гляйвіці захопили вояки СС, які удавали із себе поляків

Після себе нападники залишили тіло вбитого солдата, переодягненого у польську форму, аби виглядало, що він загинув під час нападу.

Наступного дня Адольф Гітлер виголосив промову, у якій використав напад у Гляйвіці та інші подібні інциденти, аби виправдати вторгнення у Польщу.

Початок радянсько-фінської війни, 1939

У тому ж таки 1939 році російське село Майніла поблизу кордону із Фінляндією обстріляли. Радянський Союз використав цей напад, аби порушити угоду про ненапад із Фінляндією. Це стало початком того, що отримало назву Зимова війна.

Згодом історики встановили, що обстріл відбувся не з території Фінляндії, а був сфабрикований радянським НКВС.

У 1994 році російський президент Борис Єльцин визнав, що Зимова або Фінська війна, як її називали у Радянському Союзі, була актом агресії проти Фінляндії.

Інцидент у Тонкінській затоці, 1964

2 серпня 1964 року у затоці Тонкін поблизу в'єтнамського узбережжя відбулося зіткнення американського корабля та північно-в'єтнамських торпедних катерів.

Кораблі обох сторін були пошкоджені, в'єтнамці втратили чотирьох моряків, ще шестеро отримали поранення.

Агенція з національної безпеки США повідомила, що за кілька днів відбулось ще одне подібне зіткнення.

Автор фото, Universal Images Group via Getty Images Підпис до фото, Інцидент у затоці Тонкін став приводом для посилення ударів США по Північному В'єтнаму

Проте нині вважають, що другого нападу з боку Північного В'єтнаму не було.

Спочатку капітан американського корабля повідомив, що його оточили ворожі торпедні катери, які вистрелили по ньому. Проте згодом він заявив, що через погані погодні умови та видимість він не впевнений, що удар завдали саме вони.

Розсекречені у 2005 році документи дають змогу припустити, що північно-в'єтнамські катери не нападали на американський корабель, а намагалися врятувати два свої кораблі, що були пошкоджені 2 серпня.

Проте президент Ліндон Джонсон та його адміністрація вирішили повірити у первинну версію і представили інциденти у Конгресі як два напади на американські кораблі з боку Північного В'єтнаму.

Результатом цього стало ухвалення резолюції, яка дозволила президенту Джонсону віддати наказ про бомбардування Північного В'єтнаму, що призвело до загострення конфлікту та, власне, В'єтнамської війни.

"Зелені чоловічки" в Криму, 2014

У перші дні російської анексії Криму на вулицях стали з'являтися люди, вдягнені та озброєні точнісінько як російські військові, але без російських розпізнавальних знаків на уніформі.

Кремль запевняв, що вони є членами місцевої "самооборони", які хотіли, аби Крим перейшов від України під контроль Росії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Зелені чоловічки" в Криму не мали жодних знаків на уніформах, але були вдягнені та озброєні як російські військові

У Кремлі також твердили, що вони купили свій одяг у магазинах.

Російські журналісти стали називати їх "ввічливими чоловічками", а от місцеві назвали "зеленими чоловічками" через колір їхніх одностроїв та непідтвердженість походження.

Кордон із Кашміром, 2020

Індія та Пакистан неодноразово звинувачували одне одного у нападах "під чужим прапором" вздовж спірного кордону у Кашмірі, аби спровокувати військовий конфлікт.

У 2020 році МЗС Пакистану звинуватило індійські війська у підриві авто зі спостерігачами ООН на пакистанському боці кордону.

Автор фото, NurPhoto via Getty Images Підпис до фото, Індія та Пакистан неодноразово звинувачували одне одного у нападах "під чужим прапором" вздовж кордону у Кашмірі

Там заявили, що Індія намагається розсварити Пакистан та міжнародну спільноту. А пакистанський прем'єр Імран Хан назвав цей напад "зухвалим".