Путін підписав укази про незалежність "ЛНР" і "ДНР"

18 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності "ЛНР" і "ДНР" та попросив Федеральні збори Росії ратифікувати відповідні документи.

"Вважаю необхідним прийняти вже давно назріле рішення: негайно визнати суверенітет "ДНР" і "ЛНР", - сказав Путін у своєму відеозверненні у понеділок. Одразу після цього підписав відповідні укази у присутності ватажків псевдореспублік.

Перед тим, як оголосити це рішення, Путін заявив, що Україна розколота, в країні гостра соціально-економічна криза, люди масово виїжджають за кордон, а тарифи зростають катастрофічними темпами.

Він знову звинуватив Україну в курсі на дерусифікацію та придушення свободи слова. "В Києві продовжують готувати розправу над православною церквою Московського патріархату", - сказав президент Росії.

Згадав він і нещодавній виступ Володимира Зеленського в Мюнхені про можливий вихід з Будапештського меморандуму, що на думку російського президента, може означати повернення України до ядерного статусу.

"Останнім часом західна зброя йде в Україну безперервно величезними потоками", - сказав він і додав, що цілий ряд військових заходів свідчать про реальну присутність НАТО вже в Україні. При цьому він упевнений, що Україна може стати плацдармом для удару НАТО по Росії.

Згадава він і санкційну політику західних країн проти РФ з метою "стримати розвиток Росії". І в ситуації, коли рівень загроз проти Росії виростає, Росія має повне право приймати рішення для забезпечення своєї безпеки.

Одноголосний Радбез

Раніше на засіданні Радбезу президент Росії заявив, що питання визнання "ДНР" та "ЛНР" тісно пов'язані з глобальними проблемами безпеки у світі та Європі зокрема.

На початку засідання президент Росії сказав, що в порядку денному - звернення лідерів "ДНР" та "ЛНР" із проханням про визнання їхнього суверенітету. Його опублікували синхронно незадовго до того, як Путін розпочав засідання у Москві.

Російські посадовці, які почергово виступали на Радбезі РФ, одноголосно підтримали визнання "ДНР" та "ЛНР" незалежними.

21 лютого ватажки "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність цих утворень.

"Від імені всього народу "ДНР" просимо вас визнати "ДНР" як незалежну, демократичну, правову, соціальну державу", - йдеться у зверненні Пушиліна, опублікованого російськими ЗМІ.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Скріншот відео прямої трансляції

Своє прохання вони аргументували "можливістю повноцінного протистояння" українській владі, а також, щоби не допустити жертв серед мирних громадян, руйнування інфраструктури та житлового фонду.

Також ватажки попросили Путіна укласти договір про дружбу та співпрацю між "ДНР" та "ЛНР" і Росією, передбачивши співпрацю у сфері оборони.

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Напередодні Державна дума Росії попросила Володимира Путіна визнати самопроголошені ДНР та ЛНР.

У травні 2014 року так звана влада "ДНР" і "ЛНР" провела "голосування", за результатами якого оголосила про незалежність від України. Суверенітет "ЛНР" і "ДНР" визнала лише Південна Осетія, що сама є тільки частково визнаною державою.

Реакція Європи

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Перед тим, як підписати указ про визнання "ДНР" та "ЛНР", президент Путін повідомив про своє рішення лідерів Франції та Німеччини. Канцлер Німеччини Шольц "засудив" визнання ОРДЛО.

"Такий крок буде кричущим запереченням Мінських угод про мирне врегулювання конфлікту на сході України, і одностороннім порушенням цих угод з боку Росії", - йдеться у повідомленні німецького уряду.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон також скликав засідання французького РНБО. Про його подробиці чи рішення поки не повідомляють.

У ЄС також засудили рішення президента Путіна про визнання "ДНР" та "ДНР".

"В Україні Росія створила найбільшу загрозу миру і стабільності в Європі з часу Другої світової війни", - заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.