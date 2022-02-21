Путін визнає "ДНР"/"ЛНР", репортаж з окопів і життя вивезених до Росії. Теленовини ВВС
У випуску 21 лютого:
- Україна звертається до союзників з протестом проти намірів Росії визнати незалежність самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Останнє від наших кореспондентів у Києві, Москві і Лондоні.
- Чи означає рішення Росії відмову від дипломатії? Які шанси того, що початок збройного конфлікту відкладається, принаймні до зустрічі міністрів закордонних справ Росії і США? Аналіз дипломатичного кореспондента ВВС.
- Рішучість і спокій панують в окопах на передовій лінії розмежування. Сюжет наших кореспондентів.
- Що чекає людей, вивезених з непідконтрольних Україні районів Донбасу до Росії? Наші кореспонденти зустріли автобуси з евакуйованими в Ростові.
#путінвизнаєордло #днрлнр #ситуаціянафронті #вивезенідоросії
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