Санкції та осуд: як Захід реагує на визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

11 хвилин(и) тому

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Санкції та осуд - так країни Заходу зустріли рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання незалежності самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

Президент Росії оголосив про це наживо у понеділок ввечері, підписав відповідні документи та попросив Федеральні збори Росії ратифікувати їх.

Рішення Путіна засудили в НАТО та Європейському Союзі, а США заявили, що найближчим часом оголосять про санкції.

"Готові діяти негайно"

"Ми очікували такого кроку Росії та готові діяти негайно", - сказано в заяві Білого дому.

У ній йдеться, що президент Байден найближчим часом випустить документ, який заборонить американцям інвестиції, торгівлю та фінансування "ДНР" та "ЛНР". Цей документ також дозволить застосовувати санкції щодо будь-якої людини, яка вестиме діяльність на непідконтрольних Україні територіях.

У документі наголошено, що ці заходи є окремими та додатовими до тих суворих економічних заходів, які готують США та їхні союзники на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

"Порушення суверенітету" та кінець Мінська?

У ЄС також засудили рішення президента Путіна про визнання "ДНР" та "ДНР".

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"В Україні Росія створила найбільшу загрозу миру і стабільності в Європі з часу Другої світової війни", - заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"Визнання дво сепаратистських республік в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод, - написала у Twitter керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. - ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною".

Прем'єр-міністр Британії назвав рішення Путіна порушенням міжнародного права.

"Це кричуще порушення суверенітету та цілісності України. Це відмова від мінського процесу та мінських домовленостей. Я думаю, що це дуже поганий знак", - заявив він.

Рішення Росії засудили і в НАТО.

"Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, зводить нанівець зусилля з розв'язання конфлікту та порушує мінські домовленості, стороною яких є Росія", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Засідання РНБО в Росії

21 лютого ватажки "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність цих утворень.

Також вони попросили Путіна укласти договір про дружбу та співпрацю між "ДНР" та "ЛНР" і Росією, передбачивши співпрацю у сфері оборони.

Напередодні Державна дума Росії попросила Володимира Путіна визнати самопроголошені ДНР та ЛНР.