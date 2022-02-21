Путін доручив відправити російські війська в "ДНР" та "ЛНР"

1 година тому

Автор фото, RUSSIAN DEFENCE MINISTRY Підпис до фото, Російські ЗМІ у січні показували кадри з танкових навчань біля кордону з Україною

Президент Росії Володимир Путін доручив Міністерству оборони Росії забезпечити підтримання миру у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Про це йдеться в указі президента РФ, опублікованого на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

Вказується, що це зроблено на звернення "лідерів" цих самопроголошених республік.

Автор фото, Kremlin.ru

Раніше Путін визнав незалежність "ЛНР" та "ДНР", оголосивши про це наживо. Він підписав відповідні документи та попросив Федеральні збори Росії ратифікувати їх.

Перед тим, як оголосити це рішення, Путін заявив, що Україна розколота, в країні гостра соціально-економічна криза, люди масово виїжджають за кордон, а тарифи зростають катастрофічними темпами.

Він знову звинуватив Україну в курсі на дерусифікацію та придушення свободи слова і згадав нещодавній виступ Володимира Зеленського в Мюнхені про можливий вихід з Будапештського меморандуму, що на думку російського президента, може означати повернення України до ядерного статусу.

Заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов заявив, що визнання буде здійснюватися на "тих територіях, що знаходяться у встановлених сьогодні кордонах".

"Усе інше перебуває за рамками юридичних дій", - сказав Клімов, якого цитує агенція ТАСС.

Слово "мир" містилося у назві військової операції, яку Росія провела у 2008 році на території Грузії - тоді йшлося про "примус до миру". Зараз йдеться про певні "функції з підтримання миру".

Київ впродовж останніх днів заявляв, що не збирається проводити наступальну операцію на Донбасі.

Рішення Путіна засудили в НАТО та Європейському Союзі, а США заявили, що найближчим часом оголосять про санкції.