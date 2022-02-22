Виступ Зеленського і кримінальна справа. Як Україна реагує на рішення Путіна

44 хвилин(и) тому

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Україна вважає дії Росії з визнання "ДНР" та "ЛНР" порушенням суверенітету та територіальної цілісності та покладає відповідальність за наслідки на російське керівництво. Про це у зверненні до українців, оприлюдненому вночі за підсумками засідання РНБО, оголосив президент Зеленський.

В МЗС України заявили, що працюватимуть з партнерами над просуванням "болючих санкцій" проти Росії, а в офісі генпрокурора повідомили про відкриття кримінальної справи через дії російського керівництва та депутатів Держдуми.

Володимир Путін оголосив про визнання "ДНР" та "ЛНР" у понеділок увечері, підписав відповідні документи та попросив Федеральні збори Росії ратифікувати їх.

Рішення Путіна засудили в НАТО та Європейському Союзі, а США оголосили про санкції.

Захід називає цей крок порушенням суверенітету України та таким, що фактично знаменує кінець мінським домовленостям.

Що сказав Зеленський

Звернення Володимира Зеленського оприлюднили о 2 ночі, після довгого засідання РНБО.

"За мною Україна в її міжнародно визнаних кордонах і вони залишаться такими, попри все, попри будь-які заяви та дії Російської Федерації. Ми давно і до всього готові", - заявив президент, який виступав на тлі мапи України.

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"У нас, і нашої держави немає часу на довгі лекції з історії", - покепкував він з виступу Путіна, який чимало часу у зверненні до росіян приділив критиці Володимира Леніна, якого російський президент вважає винуватцем створення України.

Зеленський пообіцяв українцям, що Україна не віддасть своєї території.

"Ми відданні політико-дипломатичному шляху, будемо йти тільки ним. Ми на своїй землі, ми нікого і нічого не боїмося, ми нікому і нічого не винні, ми нічого і нікому не віддамо, і ми в цьому впевнені", - наголосив він.

Водночас Зеленський заявив, що рішення Росія "може означати" її вихід з мінських домовленостей та нормандського формату, воно руйнує формати перемовин.

"Росія легалізує свої війська, які фактично перебували на окупованих територіях. Країна, яка 8 років підтримувала війну, не може підтримувати мир, як вона заявляє", - наголосив Зеленський.

Він повідомив, що Україна вимагає проведення консультацій країн-гарантів Будапештського меморандуму, зустрічей країн "нормандської четвірки", засідання Ради безпеки ООН та засідання ОБСЄ.

Вихід Росії з мінських домовленостей

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Україна засуджує рішення Росії про визнання "незалежності" утворень "ДНР" та "ЛНР".

"Такими діями російська сторона грубо попрала основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосив він.

За словами речника МЗС, таке рішення не матиме правових наслідків, водночас показує, як Росія намагається спровокувати Україну.

"Це рішення різко збільшує ескалацію ситуації та може означати одноосібний вихід Російської Федерації з Мінських домовленостей", - каже він.

Олег Ніколенко зазначив, що Україна залишається відданою "політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту" і наполягатиме на застосуванні болючих санкцій проти Росії.

Кримінальна справа

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про відкриття кримінальної справи за ч.2 ст. 110 КК через "публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади".

Підставою є звернення Держдуми Росії щодо визнання "ДНР" та "ЛНР" та відповідне рішення, ухвалення Радбезом Росії.

"Наші українські прокурори займуться цією справою "по повній програмі". Їздити на шопінг членам цього закритого клубу "по закордонах" стане важко - обіцяємо", - пообіцяла генпрокурорка.