Світ про визнання "ДНР" та "ЛНР": Путін на цьому не зупиниться

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Танк на вулиці Донецька

США, НАТО та ЄС засудили рішення Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР" і введення туди російських військ.

Посол США в ООН Лінда Томас-Гринфілд заявила, що Путін на цьому не зупиниться.

Вашингтон попередив, що у вівторок оголосять нові санкції. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав вчинок Путіна "передбачуваним, ганебним актом".

Президент Росії оголосив про визнання "ДНР" та "ЛНР" у понеділок увечері, підписав відповідні документи та попросив Федеральні збори Росії ратифікувати їх.

Після цього Путін доручив міноборони Росії "забезпечити підтримання миру у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Це означає введення військ.

Порушення суверенітету

Захід називає такий крок Путіна порушенням суверенітету України та таким, що фактично знаменує кінець мінським домовленостям.

Через ситуацію на кордоні Росії та України вночі зібрали екстрене засідання ООН.

Посол США в ООН засудила рішення Росії про визнання "ДНР" та "ЛНР", попередивши, що наслідки будуть жахливими для України, Європи та всього світу.

Наказ Путіна розмістити "миротворців" у "ДНР" та "ЛНР" вона назвала абсурдом. Теж саме слово раніше використав прем'єр Австралії Скотт Моррісон.

"Ми знаємо, хто це насправді", - заявила посол США в ООН.

За її словами, визнання "ЛНР" та "ДНР" незалежними є частиною спроби Росії створити привід для подальшого вторгнення в Україну.

Посол заявила, що Володимир Путін "розірвав на шматки Мінську угоду" і що Вашингтон не вірить, що "він зупиниться на цьому", повідомляє агентство Reuters.

Тим часом США та Австралія евакуюють дипломатів з України.

Так, американську дипмісію відправили до Польщі "з міркувань безпеки". Австралія відправляє своїх дипломатів до Польщі та Румунії.

Заява Китаю

Під час засідання Радбезу ООН Китай закликав всі сторони до стриманості.

Посол Китаю в ООН зазначив, що всі сторони конфлікту повинні уникати будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації.

Китай вітає всі зусилля для дипломатичного вирішення ситуації, сказав посол Чжан Цзюнь.

Раніше Reuters цитував високопоставленого американського чиновника, який сказав: "Ми будемо продовжувати дипломатію, доки танки не підуть ".

Найбільша загроза миру?

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У ЄС також засудили рішення президента Путіна про визнання "ДНР" та "ДНР".

"В Україні Росія створила найбільшу загрозу миру і стабільності в Європі з часу Другої світової війни", - заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Визнання двох сепаратистських республік в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод, - написала у Twitter керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. - ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною".

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон назвав рішення Путіна порушенням міжнародного права.

"Це кричуще порушення суверенітету та цілісності України. Це відмова від мінського процесу та мінських домовленостей. Я думаю, що це дуже поганий знак", - заявив він.

А міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що дії Росії не залишать безкарними.

"Ми оголосимо про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та посягання на суверенітет та територіальну цілісність України", - сказано у заяві Трасс, опублікованій пізно ввечері в понеділок.

Рішення Росії засудили і в НАТО.

"Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, зводить нанівець зусилля з розв'язання конфлікту та порушує мінські домовленості, стороною яких є Росія", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Рада Європи підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонах, - йдеться у заяві Генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич. - Ми закликаємо Російську Федерацію відмовитися від цього рішення та утримуватися від подальшого загострення ситуації".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Засідання РНБО в Росії

Зміна політики та ескалація

Рішення Путіна про визнання "республік" знаменує велику ескалацію кризи навколо України, пише дипломатичний кореспондент ВВС Джеймс Ландейл.

Це суттєва зміна у позиції Росії: донедавна президент Путін та його міністри говорили про необхідність пожвавити провальні мінські угоди.

Що ж, визнання двох регіонів, що відкололися, як незалежних "республік" знищує мінський процес.

Західні держави вже засудили цей крок як зневагу до міжнародного права та посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Велике питання - що робитимуть далі обидві сторони.

Чи розцінить Захід це рішення достатнім для запуску тих чи інших економічних санкцій проти Росії? Чи відправить Росія - на запрошення проросійських лідерів - війська до Донецька та Луганська? Як на це реагуватиме Захід?

І як буде реагувати влада в Києві на перспективу втрати ще одного великого шматка своєї території?

"Стрімке" визнання

21 лютого ватажки "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність цих утворень.

Також вони попросили Путіна укласти договір про дружбу та співпрацю між "ДНР" та "ЛНР" і Росією, передбачивши співпрацю у сфері оборони.

І вже ввечері 21 лютого Путін у тривалому телевізійному виступі оголосив, що підтримає звернення самопроголошених республік.

Напередодні Державна дума Росії також попросила Володимира Путіна визнати самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".