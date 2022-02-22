Путін: Росія визнала "ДНР" та "ЛНР" у кордонах цілих областей

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Росія вважає територіями "ДНР" та "ЛНР" усю територію Луганської та Донецької областей України. Про це заявив Володимир Путін на пресконференції у Москві.

"Ми ж їх визнали, а це означає, що ми визнали всі їхні фундаментальні документи, в тому числі конституцію. Там прописано кордони в рамках Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були в складі України. Але ми розраховуємо, і я хочу це підкреслити, ці питання будуть вирішені в ході перемовин київської влади та керівництвом цих республік", - заявив Путін.

"На даний момент ми розуміємо, що це неможливо і бойові дії там відбуваються і мають тенденцію до загострення", - заявив він.

Володимир Путін оголосив, що Росія визнає "ДНР" та "ЛНР" у понеділок увечері і підписав відповідні документи.

22 лютого Рада Федерації дозволила Путіну вводити війська в іноземні країни. Але Путін заявив, що це не значить, що їх введуть найближчим часом.

МЗС Росії робило заяву, що Москва визнає "ЛНР" та "ДНР" у тих межах, у рамках яких керівництво "республік" здійснює свої повноваження.

Водночас пізніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що визнання Росією незалежності "ДНР" та "ЛНР" відбулось у тих межах, у яких вони себе проголошували.

Скільки територій у "ДНР" та "ЛНР"?

Наразі так звані "ДНР" та "ЛНР" займають частину Донецької та Луганської областей.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Карта меж "ДНР" та "ЛНР"

В українському законодавстві ці території називають тимчасово окуповані.

Це зазначено в законі "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".

Координати цих територій та повний перелік міст, сіл та районів затверджено в указі президента.

Серед міст "ДНР" та "ЛНР" контролюють Донецьк, Луганськ, Дебальцеве, Макіївку, Харцизьк, Алчевськ, Антрацит.

На так званому референдумі у 2014 році "ДНР" та "ЛНР" проголосили свою самостійність у адміністративних межах Донецької та Луганської областей. Крім того, так званий закон "ДНР" про держкордон описує межі "республіки" саме по кордонах усієї Донецької області.

Росія і чужі кордони?

Раніше віцеспікер так званого парламенту "ЛНР" вимагав від України відвести війська до адміністративного кордону Луганської області."Наша територія — вся Луганська область, ми закликаємо Україну добровільно відвести війська, інакше буде вжито заходів", - заявив він.

У російській Держдумі також говорили, що можуть визнати "ДНР" та "ЛНР" в нинішніх кордонах Донецької та Луганської областей. Таку заяву зробив голова комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашников.

Автор фото, ВВС

"У цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на старому і єдиному референдумі, який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз займає "ДНР", - сказав російський політик.

Однак пізніше Калашніков сам себе поправив, заявивши, що Росія не займається уточненням кордонів інших країн, бо це справа самих країн.

"Угода не уточнює меж. Не знаю, хто запустив цю качку, що ми визнаватимемо "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей. В угоді йдеться про конкретні речі в галузі дружби, співпраці, безпеки та взаємної допомоги. Решта — це питання вже зовсім не для Росії, а, звичайно, "ДНР і "ЛНР".

"Стрімке" визнання

21 лютого ватажки "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність цих утворень.

Також вони попросили Путіна укласти договір про дружбу та співпрацю між "ДНР" та "ЛНР" і Росією, передбачивши співпрацю у сфері оборони.

І вже ввечері 21 лютого Путін у тривалому телевізійному виступі оголосив, що підтримає звернення самопроголошених республік.

Напередодні Державна дума Росії також попросила Володимира Путіна визнати самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".