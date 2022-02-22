Російська Дума ратифікувала угоди з "ДНР" та "ЛНР"

41 хвилин(и) тому

Автор фото, ЕРА

Російська Дума ратифікувала угоди про дружбу, співпрацю, взаємну допомогу з "ЛНР" та "ДНР".

Заступник міністра МЗС Росії Андрій Руденко заявив у Держдумі, що підписання договору про дружбу - традиція під час визнання незалежності країн.

Президент РФ Володимир Путін оголосив, що Росія визнає "ДНР" та "ЛНР" у понеділок увечері, і підписав відповідні документи.

Він доручив міноборони Росії "забезпечити підтримання миру у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Це означає введення військ.

Обговорюючи угоди з "ДНР" та "ЛНР", російські депутати жорстко критикували українського президента, звинувачували Україну в обстрілах і висловлювали сподівання, що ось тепер "бідам людей на Донбасі настане кінець".

Далі угоди має ратифікувати Рада федерацій.

Пізніше МЗС Росії зробило заяву, що Москва визнає "ЛНР" та "ДНР" у тих межах, у рамках яких керівництво "республік " здійснює свої повноваження.

Про що ці угоди?

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Договір між Росією і "ЛНР" та "ДНР" передбачає, що сторони можуть надавати одна одній військову допомогу і навіть будувати військові бази.

Крім того, вони зобов'язуються не вступати до військових блоків, спрямованих проти будь-кого з них. Договір передбачає спільну охорону державного кордону.Платіжним засобом на території "ДНР" і "ЛНР" офіційно буде рубль.

Росія збирається розвивати банківську систему "республік".

У Держдумі виступав голова комітету з міжнародних справ Леонід Слуцький, який звинуватив Київ у військовій експансії на територію "ДНР" та "ЛНР".

За словами Слуцького, в Росії розуміють, що ратифікація договорів з "республіками" Донбасу "спричинить певну напругу на міжнародних майданчиках".

"Можуть бути санкції, якісь інші непрості для нас ситуації. Але ми готові до вирішення будь-яких питань і точок напруги, як це було і з кримського досьє - і, як свідчить досвід, дуже успішно", - заявив російський депутат Слуцький.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Карта меж "ДНР" та "ЛНР"

"Стрімке" визнання

21 лютого ватажки "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність цих утворень.

Також вони попросили Путіна укласти договір про дружбу та співпрацю між "ДНР" та "ЛНР" і Росією, передбачивши співпрацю у сфері оборони.

І вже ввечері 21 лютого Путін у тривалому телевізійному виступі оголосив, що підтримає звернення самопроголошених республік.

Напередодні Державна дума Росії також попросила Володимира Путіна визнати самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".