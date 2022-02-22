Російська Дума ратифікувала угоди з "ДНР" та "ЛНР"
Російська Дума ратифікувала угоди про дружбу, співпрацю, взаємну допомогу з "ЛНР" та "ДНР".
Заступник міністра МЗС Росії Андрій Руденко заявив у Держдумі, що підписання договору про дружбу - традиція під час визнання незалежності країн.
Президент РФ Володимир Путін оголосив, що Росія визнає "ДНР" та "ЛНР" у понеділок увечері, і підписав відповідні документи.
Він доручив міноборони Росії "забезпечити підтримання миру у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Це означає введення військ.
Обговорюючи угоди з "ДНР" та "ЛНР", російські депутати жорстко критикували українського президента, звинувачували Україну в обстрілах і висловлювали сподівання, що ось тепер "бідам людей на Донбасі настане кінець".
Далі угоди має ратифікувати Рада федерацій.
Пізніше МЗС Росії зробило заяву, що Москва визнає "ЛНР" та "ДНР" у тих межах, у рамках яких керівництво "республік " здійснює свої повноваження.
Про що ці угоди?
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Кінець подкаст
Договір між Росією і "ЛНР" та "ДНР" передбачає, що сторони можуть надавати одна одній військову допомогу і навіть будувати військові бази.
Крім того, вони зобов'язуються не вступати до військових блоків, спрямованих проти будь-кого з них. Договір передбачає спільну охорону державного кордону.Платіжним засобом на території "ДНР" і "ЛНР" офіційно буде рубль.
Росія збирається розвивати банківську систему "республік".
У Держдумі виступав голова комітету з міжнародних справ Леонід Слуцький, який звинуватив Київ у військовій експансії на територію "ДНР" та "ЛНР".
За словами Слуцького, в Росії розуміють, що ратифікація договорів з "республіками" Донбасу "спричинить певну напругу на міжнародних майданчиках".
"Можуть бути санкції, якісь інші непрості для нас ситуації. Але ми готові до вирішення будь-яких питань і точок напруги, як це було і з кримського досьє - і, як свідчить досвід, дуже успішно", - заявив російський депутат Слуцький.
"Стрімке" визнання
21 лютого ватажки "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність цих утворень.
Також вони попросили Путіна укласти договір про дружбу та співпрацю між "ДНР" та "ЛНР" і Росією, передбачивши співпрацю у сфері оборони.
І вже ввечері 21 лютого Путін у тривалому телевізійному виступі оголосив, що підтримає звернення самопроголошених республік.
Напередодні Державна дума Росії також попросила Володимира Путіна визнати самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".