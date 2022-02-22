Німеччина зупиняє запуск "Північного потоку 2" - Шольц

1 година тому

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Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік 2". Про це оголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Сьогодні я попросив федеральне міністерство економіки відкликати … доповідь щодо забезпечення енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації "Північний потік 2" не може бути запущено", - сказав канцлер ФРН.

Олаф Шольц також заявив, що санкції у відповідь на визнання Росією "ДНР та ЛНР" ухвалять протягом дня.

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко схвалив рішення Німеччини. За його словами, це демонстрація того, що Німеччина солідаризується з Україною.

"Ревізіоністська імперська політика Путіна несе загрозу Україні, Європі і всьому світові, а Північний потік-2 є одним з елементів цієї політики і тому потрібує адекватної реакції", - заявив пан Вітренко.

Що таке Північний потік2 ?

Проєкт "Північний потік-2" (Nord Stream 2) - це дві нитки газопроводу потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік.

Вони мають постачати газ від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія "Nord Stream 2 AG", 100% акцій якої належать російському "Газпрому".

10 вересня 2021 року Росія оголосила про закінчення будівництва газопроводу.

Для його запуску необхідна сертифікація німецькими органами. Далі дозвіл на експлуатацію повинна надати Єврокомісія.

Польща разом з Україною і країнами Балтії є активними критиками суперечливого німецько-російського газогону.

Вони вважають, що "Північний потік-2" становить загрозу енергетичній безпеці Європи, оскільки поглиблює залежність багатьох країн континенту від російських енергоносіїв.

Володимир Зеленський, виступаючи у Мюнхені, заявив, що Росія використовує "Північний потік 2" як зброю.