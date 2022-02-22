Україна може розірвати дипвідносини з Росією - Зеленський

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Про це заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Естонії.

"Після пресконференції буду дивитися і пропрацювати це питання (розриву дипвідносин з Росією. - Ред.)", - повідомив президент України. Він зазначив, що відповідний запит вже внесло МЗС України.

"Закликали і закликаємо Росію вирішувати це питання (конфлікту на Донбасі. - Ред.) шляхом діалогу і сідати за стіл перемовин. Росія це знає. Ми отримали відповідь, бачили її вчора", - додав він.

Зеленський заявив, що у випадку повномасштабної агресії Росії запровадять воєнний стан.

"Ми віримо, що потужної війни не буде проти України. Якщо буде, то буде воєнний стан", - наголосив він.

Відповідаючи на питання журналістів, чи буде Україна дослухатися до вимог ватажків "ДНР" та "ЛНР" залишити території Донецької та Луганської областей, Зеленський відповів: "Ми з ними не спілкуємося. Ми не розуміємо, хто це".

Зеленський також закликав держави світу до запровадження санкцій проти Росії, "санкційної допомоги" Україні.

"Бачите, як швидко Росія визнала "ЛНР" та "ДНР". Як вона це зробила? Дуже швидко. Реакція має бути такою ж швидкою".

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Президент РФ Володимир Путін оголосив, що Росія визнає "ДНР" та "ЛНР" у понеділок увечері, і підписав відповідні документи.

Він доручив міноборони Росії "забезпечити підтримання миру у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Це означає введення військ.

У вівторок Російська Державна Дума ратифікувала угоди про дружбу, співпрацю, взаємну допомогу з "ЛНР" та "ДНР".

Обговорюючи угоди з "ДНР" та "ЛНР", російські депутати жорстко критикували українського президента, звинувачували Україну в обстрілах і висловлювали сподівання, що ось тепер "бідам людей на Донбасі настане кінець".

Далі угоди має ратифікувати Рада федерації.

У МЗС України BBC News Україна повідомили, що у зв'язку з рішенням російського керівництва про визнання "ЛНР" та "ДНР", тимчасового повіреного України в Росії Василя Покотила викликали на батьківщину для консультацій.

Як в Україні відреагували на рішення Путіна

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Путін підписав укази про визнання "ДНР" та "ЛНР" у понеділок увечері після кількагодинного засідання Ради безпеки, на якому критикував Леніна та більшовиків за створення України

Україна вважає дії Росії з визнання "ДНР" та "ЛНР" порушенням суверенітету та територіальної цілісності та покладає відповідальність за наслідки на російське керівництво. Про це у зверненні до українців, оприлюдненому вночі за підсумками засідання РНБО, оголосив президент Зеленський.

"Ми відданні політико-дипломатичному шляху, будемо йти тільки ним. Ми на своїй землі, ми нікого і нічого не боїмося, ми нікому і нічого не винні, ми нічого і нікому не віддамо, і ми в цьому впевнені", - наголосив він.

Водночас Зеленський заявив, що рішення Росія "може означати" її вихід з мінських домовленостей та нормандського формату, воно руйнує формати перемовин.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про відкриття кримінальної справи за ч.2 ст. 110 КК через "публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади".

Підставою є звернення Держдуми Росії щодо визнання "ДНР" та "ЛНР" та відповідне рішення, ухвалення Радбезом Росії.

"Наші українські прокурори займуться цією справою "по повній програмі". Їздити на шопінг членам цього закритого клубу "по закордонах" стане важко - обіцяємо", - пообіцяла генпрокурорка.