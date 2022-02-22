Британія оголосила нові санкції проти Росії. Які саме

33 хвилин(и) тому

Автор фото, UK Pool

Прем'єр Британії Борис Джонсон на засіданні парламенту оголосив про перші санкції, які Британія запровадить проти Росії після рішення про визнання самопроголошених республік на Донбасі та відправку туди російських військових.

Джонсон оголосив про санкції проти п'яти російських банків: "Россия", "ИС Банк", "Генеральний банк", "Промсвязьбанк" і "Черноморский банк".Під індивідуальними санкціями також опинились троє бізнесменів: Геннадій Тимченко, Борис Ротенберг та Ігор Ротенберг.

"Будь-які активи, які вони мають у Великобританії, будуть заморожені, відповідним особам буде заборонено подорожувати сюди, і ми заборонимо всім британським фізичним і юридичним особам мати з ними будь-які справи", - сказав Джонсон."Це перший транш, перший шквал того, що ми готові зробити, і ми тримаємо подальші санкції готовими до застосування", - додав він.

Британський прем'єр заявив, що Росія порушила суверенітет України та "розірвала" міжнародне право. Він також зазначив, розгортання збройних сил у "ДНР" та "ЛНР" "прирівнюється до нового вторгнення в Україну".

Виступаючи після ранкового екстреного засідання кабінету міністрів у вівторок, пан Джонсон сказав, що "всі докази" свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін "схилявся до повномасштабного вторгнення в Україну".

Він також сказав, що Британія перегляне "летальну, але оборонну" військову допомогу, яку вона надає Україні.

Раніше цього місяця Велика Британія внесла закон, щоб розширити коло російських компаній і людей, до яких вона може застосовувати санкції, і очікується, що депутати підпишуть зміни пізніше.

Санкції ЄС

Президенти Європейської ради та Єврокомісії також виступили із заявою щодо російської агресії в Україні та оголосили пропозиції щодо першого пакету санкцій.

"Рішення Російської Федерації визнати самостійними суб'єктами та направити російські війська в окремі райони Донецької та Луганської областей України є незаконним і неприйнятним. Це порушує міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України, власні міжнародні зобов'язання Росії і ще більше посилює кризу", - йдеться у заяві.

Вони також анонсували неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС під головуванням Верховного представника у вівторок, після якої мають офіційно представити перший пакет санкцій.

Цей пакет містить наступні пропозиції:

запровадити санкції проти тих, хто був причетний до незаконного рішення;

запровадити санкції проти банків, які фінансують російську армію та інші операції на цих територіях;

вплинути на доступ російської держави та уряду до капіталу та фінансових ринків і послуг ЄС, обмежити фінансування ескалаційної та агресивної політики;

вплинути на торгівлю двох сепаратистських регіонів з ЄС, щоб гарантувати, що відповідальні особи чітко відчули економічні наслідки своїх незаконних та агресивних дій.

У заяві також додають, що ЄС підготувався і готовий вжити додаткових заходів на пізнішому етапі, якщо виникне така необхідність на тлі подальших подій.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц уже оголосив, що Німеччина призупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".