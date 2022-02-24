Україна розриває дипломатичні відносини з Росією

14 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Таке рішення було ухвалене після визнання Росією незалежності самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" та початком її вторгнення. Про це оголосив на брифінгу президент Володимир Зеленський.

До цього з такою пропозицією до президента звернулося міністерство закордонних справ України.

Що це означає

У разі розриву відносин обидві сторони залишаються без двосторонньої комунікації у дипломатичній площині.

Українські та російські дипломати припиняють свою діяльність. Дипломатичні відносини між країнами відбуваються за посередництва третіх країн.

Напередодні для консультацій в МЗС України викликали з Москви тимчасового повіреного України в Росії Василя Покотила.

Досі Україна ніколи не розривала дипломатичні відносини з іншими країнами.

Україна захищається

Зеленський наголосив, що Україна захищається і не віддасть свою свободи.

Президент додав, що Росія підло напала на Україну, так само як це зробила нацистська Німеччина в Другу світову.

"Відсьогодні наші держави по різні боки світової історії. Російська держава стоїть на боці зла", - підкреслив Зеленський.

Президент звернувся до українців, у яких є родичі в Росії, звертатися до них, щоб вони знали правду.

"Усім, хто в Росії і ще не втратив совість, час вийти і заявити протест проти цієї війни", - сказав президент.

Визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР"

У понеділок Росія визнала незалежність самопроголошених республік "ЛНР" та "ДНР". Відповідні документи підписав російський президент Володимир Путін.

Путін також доручив міноборони Росії "забезпечити підтримання миру у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Це означає введення військ.