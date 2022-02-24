Україна розриває дипломатичні відносини з Росією
Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Таке рішення було ухвалене після визнання Росією незалежності самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" та початком її вторгнення. Про це оголосив на брифінгу президент Володимир Зеленський.
До цього з такою пропозицією до президента звернулося міністерство закордонних справ України.
Що це означає
У разі розриву відносин обидві сторони залишаються без двосторонньої комунікації у дипломатичній площині.
Українські та російські дипломати припиняють свою діяльність. Дипломатичні відносини між країнами відбуваються за посередництва третіх країн.
Напередодні для консультацій в МЗС України викликали з Москви тимчасового повіреного України в Росії Василя Покотила.
Досі Україна ніколи не розривала дипломатичні відносини з іншими країнами.
Україна захищається
Зеленський наголосив, що Україна захищається і не віддасть свою свободи.
Президент додав, що Росія підло напала на Україну, так само як це зробила нацистська Німеччина в Другу світову.
"Відсьогодні наші держави по різні боки світової історії. Російська держава стоїть на боці зла", - підкреслив Зеленський.
Президент звернувся до українців, у яких є родичі в Росії, звертатися до них, щоб вони знали правду.
"Усім, хто в Росії і ще не втратив совість, час вийти і заявити протест проти цієї війни", - сказав президент.
Визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР"
У понеділок Росія визнала незалежність самопроголошених республік "ЛНР" та "ДНР". Відповідні документи підписав російський президент Володимир Путін.
Путін також доручив міноборони Росії "забезпечити підтримання миру у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Це означає введення військ.