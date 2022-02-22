Рада Федерації дозволила Путіну використовувати російську армію за кордоном

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Kremlin via REUTERS

Рада Федерації підтримала звернення президента Росії Володимира Путіна про використання російської армії за кордоном. Сенатори одноголосно проголосували "за".

Чисельність військового контингенту буде визначатись, слідує з тексту прийнятої постанови.

"Це рішення спрямоване на встановлення миру на Донбасі", - сказала спікерка Валентина Матвієнко.

Відразу після прийняття цього рішення Путін зібрав прессконференцію. На питання журналіста, як далеко можуть зайти російські війська - до лінії розмежування, адміністративних кордонів самопроголошених "ЛНР" та "ДНР, чи далі, президент Росії сказав, що все залежатиме від ситуації.

"Я не сказав, що після нашої зустрічі війська підуть прямо туди, - сказав Путіна. - Говорити про якусь конкретну канву взагалі неможливо, це залежить від ситуації на місцях".

"А щодо питання, чи треба та чи можна вирішувати питання за допомогою сили, чи залишатись на стороні добра, то чому в думаєте, що добро завжди має бути безсильним? Добро якраз і треба захищати, з цього й будемо виходити", - відповів російський президент журналісту.

Звернення про дозвіл використовувати російську армію за кордоном надійшло на підставі указів Путіна про визнання ДНР і ЛНР, підписаних у понеділок.

Однак про те, що в Раду Федерації надійшло звернення Путіна про використання російської армії за кордоном, стало відомо лише за кілька хвилин до голосування.

Сенатор Костянтин Косачев під час обговорення цього питання сказав, що Рада Федерації не вперше приймає "аналогічні рішення", в тому числі в 2014 році. Таке ж рішення приймалось і коли Росія починала військову операцію в Сирії.

За словами сенатора Юрія Воробйова, далеко не завжди застосування озброєних сил стає силовою операцією. Він нагадав, що після ратифікації договорів про дружбу між Росією та "ДНР і "ЛНР" Москва взяла на себе зобов'язання по захисту цих територій.

Воробйов запропонував Києву розглядати рішення про використання російської армії за кордоном як "засіб захисту".