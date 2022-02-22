Росія евакуює своїх дипломатів з України

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Акція "Імперія повинна померти" відбулась сьогодні біля російського посольства

Росія евакуює своїх дипломатів з України. Про це повідомили у російському МЗС.

"За обставин, що склалися, наше першочергове завдання - подбати про російських дипломатів та співробітників посольства та генеральних консульств", - йдеться у заяві відомства.

Евакуація буде проведена найближчим часом, повідомляють у МЗС, однак не уточнюють дати.

У відомстві заявили, що з 2014 року посольство Росії у Києві та генеральні консульства країни в Одесі, Львові та Харкові зазнавали "неодноразових нападів".

"Провокації регулярно влаштовувались щодо Російського центру науки та культури в Києві, завдано шкоди здоров'ю його керівника, а також майну Центру", - йдеться у заяві МЗС.

Також у російському МЗС стверджують, що об'єктами агресії ставали російські дипломати, яким нібито погрожували та підпалювали автівки.

"Попри свої зобов'язання щодо Віденських конвенцій про дипломатичні та консульські відносини київська влада не реагувала на те, що відбувається", - підсумували в російському відомстві.

Заява про евакуацію російських дипломатів з'явилась через кілька годин після того, як Рада Федерації дозволила президенту Росії Володимиру Путіну використовувати російську армію за кордоном. Перед тим, у понеділок, Росія визнала самопроголошені "ДНР" та ЛНР".

У МЗС України повідомили, що у зв'язку з цим рішенням тимчасового повіреного України в Росії Василя Покотила викликали на батьківщину для консультацій.

А український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може розвірвати дипломатичні відносини з Росією. У російському МЗС рішення про розрив дипвідносин не розглядали.