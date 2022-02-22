"Сильно вдарять по Росії". ЄС ввів санкції проти 351 депутата Держдуми

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, "Ми будемо дивитись за поведінкою Росії та будемо готові підвищувати рівень санкцій", - сказав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель

Країни-члени Євросоюзу одноголосно схвалили санкції проти Росії через визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", заявив керівник французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

ЄС ввів санкції проти 351 депутата Держдуми, які проголосували минулого тижня за звернення до російського президента Володимира Путіна з пропозицією визнати "ДНР" та "ЛНР", а також проти 27 фізичних та юридичних осіб, які теж "грають роль у підриві чи загрозі територіальної цілісності України, суверенітету та незалежності", пояснив Боррель.

Санкції також будуть спрямовані на організації, що фінансують російські операції на Донбасі, а також банки, які фінансують людей, які "приймають рішення" в Росії, та представників оборонного сектору, повідомив Боррель.

За його словами, також прийнято рішення обмежити доступ Росії до фінансового ринку ЄС. "Ці санкції вдарять по Росії, і вдарять сильно", - сказав дипломат під час пресконференції.

Після оголошення про санкції Жозеп Боррель написав у своєму твіттері, що тепер фігурантам списку недоступні "шопінг у Мілані, вечірки в Сен-Тропе, діаманти в Антверпені", і що це тільки перший крок, підкреслив Боррель у пості.

Міністр іноземних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан сказав, що міністри іноземних справ країн-членів ЄС "одноголосно домовились щодо першого пакету санкцій" в зв'язку з визнанням Росією самопроголошених "ДНР та "ЛНР".

Інші санкції

22 лютого прем'єр Великої Британії Борис Джонсон на засіданні парламенту також оголосив про перші санкції, які Британія запровадить проти Росії після визнання самопроголошених республік на Донбасі та відправку туди російських військових.

Джонсон оголосив про санкції проти п'яти російських банків: "Россия", "ИС Банк", "Генеральний банк", "Промсвязьбанк" і "Черноморский банк".

Під індивідуальними санкціями також опинились троє бізнесменів: Геннадій Тимченко, Борис Ротенберг та Ігор Ротенберг.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц доручив призупинити процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", заявивши, що Росія в своїх діях "зайшла надто далеко".

У вівторок Верховна Рада України закликала світ застосувати секторальні та фінансові санкції проти Росії, серед яких і відключення від міжнародної банківської системи SWIFT.