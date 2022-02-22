Санкції проти Росії, заморожений Північний потік-2. Теленовини ВВС

У випуску 22 лютого:

  • Західні країни оголошують санкції проти російських політиків і компаній - у відповідь на визнання Кремлем самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Головна мета - попередити Москву і не допустити повномасштабної війни з Україною.
  • Перша хвиля британських санкцій: проти кого вони спрямовані і чи досягнуть бажаного.
  • Канцлер Німеччини оголосив, що зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". Енергетична складова санкцій - найболючіша?
  • Чи відчутними будуть санкції, оголошені Заходом, у самій Росії. Наскільки російська економіка змінилася за минулі 8 років, коли перші санкції були запроваджені у відповідь на анексію Криму.
  • Що за таких умов планує українська влада. Аналіз наших кореспондентів.

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