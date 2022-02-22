Байден оголосив про перші санкції США проти Росії

1 година тому

Автор фото, Reuters

США вводять санкції проти суверенного боргу Росії, а також блокувальні санкції проти російського державного інвестиційного банку VEB та воєнного банку "Промсвязьбанк". Про це у своєму зверненні оголосив американський президент Джо Байден.

"Хто в ім'я Господа Бога, на думку Путіна, дає йому право оголошувати нові так звані "країни" на території, яка належить сусідам? Це кричуще порушення міжнародного права і вимагає рішучої відповіді міжнародної спільноти", - наголосив Байден, заявивши про санкції у відповідь на визнання Росією самопроголошених "ЛНР та ДНР", що відбулось у понеділок.

За словами Байдена, відтепер Росія більше не зможе запозичувати гроші на західних ринках і торгувати своїми державними облігаціями. Однак це тільки перший пакет санкцій.

Американський президент також анонсував санкції проти російських еліт. "Вони також беруть участь в корупційній політиці та мусять страждати", - сказав Байден.

За словами Байдена, США також продовжить працювати з Німеччиною над тим, щоб "Північний потік-2" не працював. Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц доручив призупинити процес сертифікації газопроводу, заявивши, що Росія в своїх діях "зайшла надто далеко".

Під час свого виступу в Білому домі Байден засудив рішення Росії визнати самопроголошені "ДНР" та ЛНР", а також розкритикував вчорашню промову Путіна, зазначивши, що російський президент хоче переписати історію.

Байден також прокоментував рішення Ради Федерації, яка у вівторок ввечері дозволила Путіну використовувати російську армії за кордоном.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"Це робиться для того, щоб виправдати наступні військові дії", - сказав Байден. Він зазначив, що виправдання наступним вторгненням не буде, все ще переконаний в тому, що Росія може почати повномасштабне вторгнення в Україну.

"Ніщо в його ремарках не свідчило про наявність готовності до діалогу", - додав Байден, пригадуючи вчорашню промову Путіна.

Однак зазначив, що США та союзники досі готові рухатись дипломатичним шляхом, якщо Росія ставиться до дипломатії серйозно.

Напередодні ЄС також ввів санкції проти 351 депутата Держдуми, які проголосували минулого тижня за звернення до російського президента Володимира Путіна з пропозицією визнати "ДНР" та "ЛНР", а також проти 27 фізичних та юридичних осіб, які теж "грають роль у підриві чи загрозі територіальної цілісності України, суверенітету та незалежності".

А Велика Британія оголосила санкції проти п'яти російських банків: "Россия", "ИС Банк", "Генеральний банк", "Промсвязьбанк" і "Черноморский банк".

За словами Байдена, США продовжать "ескалацію санкцій", якщо Росія продовжить загострювати ситуацію в Україні.