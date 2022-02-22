Зеленський призиває резервістів, загальної мобілізації поки що не буде

1 година тому

Автор фото, HO via Reuters

Президент України Володимир Зеленський призиває резервістів. Потреби у загальній мобілізації поки що немає, наголосив президент у своєму зверненні до українців.

"Мною, як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період", - сказав Зеленський під час відеозвернення.

"Йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці", - підкреслив він.

За словами Зеленського, сьогодні потреби у загальній мобілізації поки що немає, але необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування.

Невдовзі також пройдуть навчальні збори резервістів системи тероборони, анонсував Зеленский.

"Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати...заробляти для фінансування армії", - сказав президент та оголосив про запуск "програми економічного патріотизму".

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За його словами, ця програма містить додаткові додаткові стимули для локалізації виробництва, зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок.

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"Це стимули для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему. Зниження ПДВ на бензин та дизель. Це дозволить знизити ціни на заправках. Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо у енергетиці", - сказав Зеленський.

Напередодні президент зустрівся з лідерами всіх парламентських фракцій і груп. За його словами, всі вони сьогодні розуміють, що нині парламенту потрібна оборонна коаліція.

У понеділок ввечері російське керівництво визнало самопроголошені "ДНР та ЛНР", а сьогодні надала дозвіл російському президенту Володимиру Путіну на використання армії за кордоном, "тобто на Донбасі, на території України", підкреслив у своїй промові Зеленський.

"На зміну "нас там нет" прийшло офіційне "мы все таки тут", - прокоментував це рішення Росії український президент. За його словами, воно дає чітку відповідь, хто дійсно хоче миру, а хто переділу земель.

"Українці - мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо. Нас чекає щоденна, важка робота. І ми до неї готові", - підсумував президент у своїй промові.

Напередодні санкції проти Росії у відповідь на визнання нею самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" ввели США, Велика Британія, країни-члени ЄС, а канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про блокування запуску газопроводу "Північний потік -2".

За словами Зеленського, який на фоні ескалації активно спілкується з лідерами різних країн, Канада також готується запровадить економічні санкції проти Росії через її недавні рішення.