США скасували переговори з Росією на вищому рівні й обіцяють нові санкції

1 година тому

Автор фото, МЗС

США скасовують низку зустрічей з Росією на вищому рівні. Зокрема не відбудеться зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Джо Байдена, що обговорювалася раніше.

Також скасували і заплановану на четвер зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Дипломатія не може бути успішною, якщо Росія не змінить курс", - сказала прессекретарка Білого дому Джен Псакі й додала, що адміністрація США не зачиняє двері для переговорів.

США запровадили санкції проти суверенного боргу Росії і російських банків VEB та "Промсвязьбанк".

Санкції проти Росії також запроваджує Канада, Японія і Австралія.

Блінкен пояснив, що причиною скасування зустрічі з Лавровим стало вторгнення Росії в Україну.

"Минулого тижня я запропонував зустріч з Лавровим, але за умови, що Росія не вторгнеться в Україну. Зараз ми спостерігаємо, що вторгнення починається. Тому немає сенсу зараз проводити цю зустріч" - сказав Блінкен на брифінгу за підсумками зустрічі з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

Автор фото, МЗС

"Якщо підхід Москви зміниться, ми, як і раніше, готові до взаємодії. Але Москві потрібно продемонструвати серйозність своїх намірів. Останню добу показали якраз протилежне", - сказав він.

Блінкен вважає, що мета Володимира Путіна - повне підпорядкування України.

План А і план Б

Українська влада заявила, що готова як до дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі, так і до війни, якою Росія погрожує Україні. Про це сказав міністр Кулеба

"У нас є "план А" - використати усі дипломатичні можливості, щоби стримати Росію та уникнути агресії, і "план Б" - воювати за кожен дюйм нашої території, і боротися, доки не переможемо", - сказав глава Кулеба після переговорів з Блінкеном.

Він наголосив, що Україна ніколи не визнає незалежності територій, контрольованих проросійськими ДНР та ЛНР, суверенітет яких визнала Москва.

За словами Кулеби, Україна не планує евакуацію Харкова та Маріуполя.

Нові санкції

Напередодні США ввели санкції проти суверенного боргу Росії, а також блокувальні санкції проти російського державного інвестиційного банку VEB та воєнного банку "Промсвязьбанк".

Американський президент Джо Байден також анонсував санкції проти російських еліт.

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Про перший пакет економічних санкцій проти Росії оголосила Канада. Уряд забороняє громадянам та компаніям Канади вести будь-які фінансові операції з так званими "народними республіками" та брати участь у купівлі суверенного боргу Росії.

Санкції також стосуватимуться усіх депутатів Держдуми, які проголосували за визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР", і двох державних банків РФ.

Про пакет санкційних заходів через дії Росії щодо України оголосила Японія. Вона накладе заборону на видачу російських позик і заморозить активи та заборонить видачу віз низці російських осіб.

Австралія розширить дію санкцій, які діють щодо анексованого Росією Криму та Севастополя на регіони Донецька та Луганська, а також запроваджують персональні фінансові санкції та заборону на в'їзд на адресу восьми членам Радбезу Росії.

Напередодні ЄС також ввів санкції проти 351 депутата Держдуми, а також проти 27 фізичних та юридичних осіб, які теж "грають роль у підриві чи загрозі територіальної цілісності України, суверенітету та незалежності".

А Велика Британія оголосила санкції проти п'яти російських банків: "Россия", "ИС Банк", "Генеральний банк", "Промсвязьбанк" і "Черноморский банк".

Чи зупинять санкції Путіна?

Водночас видання New York Times розмірковує, чи зможуть санкції зупинити президента РФ Володимира Путіна?

Опитані експерти вважають, що ні. Принаймні ті санкції, які оголошені на даний час.

"Російський уряд витратив роки, розбудовуючи бюджет та фінанси, щоб економіка країни могла протистояти майбутнім санкціям. Зусиллям уряду сприяли високі ринкові ціни на нафту та газ. Тепер Росія має низький зовнішній борг, і вона менше залежить від кредитів іноземних організацій, ніж до 2014 року", - пише газета.

Валютні резерви Росії становлять 631 млрд. дол., а це четверті за величиною валютні резерви у світі, додає видання.

Серйозний економічний спад міг би похитнути позицію Путіна. Але навряд чи США чи Європа зважаться на найжорсткіші варіанти санкцій, оскільки так вони завдадуть істотних збитків економіці своїх країн, вважають автори статті.