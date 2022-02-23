Негайно залишити Росію - МЗС звернулось до українців

42 хвилин(и) тому

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Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від будь-яких поїздок до Росії.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС.

"..а тим, хто перебуває в цій країні, - негайно залишити її територію", - заявили дипломати.

Такі рекомендації видали у зв'язку із посиленням російської агресії.

А це може призвести до обмеження можливостей надання консульської допомоги українцям у РФ.

Раніше МЗС України звернулось до президента з пропозицією розірвати дипломатичні стосунки з Росією.

МЗС нагадує контакти закордонних дипломатичних установ України на території Росії:

Посольство України в Російській Федерації (тел.: +7 919 768 77 96; електронна пошта: emb_ru@mfa.gov.ua, consul_ru@mfa.gov.ua).

Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі (тел.: +7 921 304 05 72; електронна пошта: gc_rus@mfa.gov.ua).

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; електронна пошта: gc_rur@mfa.gov.ua).

Консульство України в Єкатеринбурзі (тел.: +7 953 0000207; електронна пошта: gc_rue@mfa.gov.ua).

Консульство України в Новосибірську (тел.: +7 913 379 12 93; електронна пошта: gc_nov@mfa.gov.ua).

У понеділок ввечері російське керівництво визнало самопроголошені "ДНР та ЛНР", а у вівторок надала дозвіл російському президенту Володимиру Путіну на використання армії за кордоном, "тобто на Донбасі, на території України".

Президент Володимир Зеленський призиває резервістів в Україні.