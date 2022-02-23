Призов резервістів. Кого зараз заберуть в армію

38 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Президент Володимир Зеленський оголосив про призов резервістів в Україні через загострення на Донбасі.

До армії будуть призивати військовослужбовців, які зараховані до оперативного резерву збройних сил.

Мобілізації зараз не буде, заявив президент.

Кого і коли заберуть в армію, розбиралась ВВС News Україна.

Хто такі резервісти?

Резервісти - це військовослужбовці, які служили за контрактом, несли строкову службу і після служби у збройних силах були звільнені. Після звільнення зі служби ці люди переважно підписували контракт з військовими частинами й потрапили в оперативний резерв 1 або оперативний резерв 2.

Загалом люди знають, що вони перебувають у резерві ЗСУ.

"Це люди, які в переважній більшості пройшли фронт, вони розуміють, про що йде мова", - так резервістів описав секретар РНБО Олексій Данілов.

Одні резервісти - це добровольці, які підписали контракт, інші - це ті, хто відслужив службу, перебувають у запасі, але зараховані до оперативного резерву, розповів Юрій Максимів - військовий комісар київського міського територіального центру комплектування.

Для чого цей призов?

Призов резервістів посилить обороноздатність країни, бо до війська йдуть люди, які мають досвід у бойових людях, зазначив пан Максимів.

Жінок також будуть призивати?

Так.

"Жінки, чоловіки - немає різниці. Це питання не залежить від статі. Якщо жінка служила у ЗСУ, має контракт і перебуває в оперативному резерві, її теж призвуть", - пояснює Альона Шевцова, радниця командувача сухопутних військ ЗСУ.

Це мобілізація?

Ні. Це призов саме резервістів. Люди можуть бути військовозобов'язаними, але не бути у резерві.

Якого віку резервістів можуть призвати?

Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад.

Коли почнуть призивати?

Призов резервістів розпочався з 23 лютого. Протягом семи днів резервістам будуть надсилати повідомлення про те, що треба з'явитися на службу.

А ті, хто не служив, але військовозобов'язаний, теж призиватимуть?

Ні. Це призов резервістів, а не мобілізація.

Де будуть служити ці люди?

"Їх направлятимуть у ті місця, де буде необхідність. Це питання військових", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Резервісти проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього, пояснюють у штабі сухопутних військ.

Для прикладу: під час попередньої служби військовий був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж спеціальність.

Якщо військова частина зараз перебуває у зоні ООС, то резервіста відправлять туди.

Автор фото, unian

Це надовго?

Максимальний термін служби - один рік. Але термін буде залежати від ситуації у країні.

"Зараз є потреба їх призвати. Може їх призвуть на місяць, а через місяць вже не буде потреби, щоб резервісти несли військову службу", - зазначила пані Шевцова.

Скільки буде резервістів?

В Україні планують призвати 36 тисяч резервістів.

Наприклад, є військова частина, яка потребує доукомплектування певними військовими спеціальностями і певна кількість резервістів прибуде у цю частину.

Треба з'явитися самому чи чекати повістки?

У сухопутних військах пояснюють, що резервістам надішлють повістку або зателефонують.

Якщо людина не отримала повідомлення, і знає, що вона резервіст, необхідно звернутись особисто у територіальний центр комплектування. Це колишні військкомати.

Стаття 10 закону "Про військовий обов'язок і військову" звучить так - резервісти зобов'язані прибувати до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира цієї військової частини.

Хто з резервістів не підлягають призову?

Це люди, як мають певні сімейні обставини, наприклад, резервіст є батьком-одинаком чи матір'ю-одиначкою. Якщо є батьки, які потребують догляду.

Також призову не підлягають люди за станом здоров'я.

Якщо не виходить приїхати?

Якщо резервіст з тих чи інших причин не може бути призваним, йому треба особисто надати документи про це.

За неявку чи ігнорування виклику є адміністративна або кримінальна відповідальність.

Чи зберігається місце роботи резервіста?

Згідно з українським законодавством, за призваними резервістами зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.

Їм платять гроші?

Резервісти будуть отримувати грошове забезпечення, як і військовослужбовці. Рівень зарплати буде залежати від посади - в офіцерів, у сержантів, рядових будуть різні оклади.

У понеділок ввечері російське керівництво визнало самопроголошені "ДНР та ЛНР", а у вівторок надала дозвіл російському президенту Володимиру Путіну на використання армії за кордоном, "тобто на Донбасі, на території України".