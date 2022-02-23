Призов резервістів. Кого зараз заберуть в армію
Президент Володимир Зеленський оголосив про призов резервістів в Україні через загострення на Донбасі.
До армії будуть призивати військовослужбовців, які зараховані до оперативного резерву збройних сил.
Мобілізації зараз не буде, заявив президент.
Кого і коли заберуть в армію, розбиралась ВВС News Україна.
Хто такі резервісти?
Резервісти - це військовослужбовці, які служили за контрактом, несли строкову службу і після служби у збройних силах були звільнені. Після звільнення зі служби ці люди переважно підписували контракт з військовими частинами й потрапили в оперативний резерв 1 або оперативний резерв 2.
Загалом люди знають, що вони перебувають у резерві ЗСУ.
"Це люди, які в переважній більшості пройшли фронт, вони розуміють, про що йде мова", - так резервістів описав секретар РНБО Олексій Данілов.
Одні резервісти - це добровольці, які підписали контракт, інші - це ті, хто відслужив службу, перебувають у запасі, але зараховані до оперативного резерву, розповів Юрій Максимів - військовий комісар київського міського територіального центру комплектування.
Для чого цей призов?
Призов резервістів посилить обороноздатність країни, бо до війська йдуть люди, які мають досвід у бойових людях, зазначив пан Максимів.
Жінок також будуть призивати?
Так.
"Жінки, чоловіки - немає різниці. Це питання не залежить від статі. Якщо жінка служила у ЗСУ, має контракт і перебуває в оперативному резерві, її теж призвуть", - пояснює Альона Шевцова, радниця командувача сухопутних військ ЗСУ.
Це мобілізація?
Ні. Це призов саме резервістів. Люди можуть бути військовозобов'язаними, але не бути у резерві.
Якого віку резервістів можуть призвати?
Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад.
Коли почнуть призивати?
Призов резервістів розпочався з 23 лютого. Протягом семи днів резервістам будуть надсилати повідомлення про те, що треба з'явитися на службу.
А ті, хто не служив, але військовозобов'язаний, теж призиватимуть?
Ні. Це призов резервістів, а не мобілізація.
Де будуть служити ці люди?
"Їх направлятимуть у ті місця, де буде необхідність. Це питання військових", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Резервісти проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього, пояснюють у штабі сухопутних військ.
Для прикладу: під час попередньої служби військовий був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж спеціальність.
Якщо військова частина зараз перебуває у зоні ООС, то резервіста відправлять туди.
Це надовго?
Максимальний термін служби - один рік. Але термін буде залежати від ситуації у країні.
"Зараз є потреба їх призвати. Може їх призвуть на місяць, а через місяць вже не буде потреби, щоб резервісти несли військову службу", - зазначила пані Шевцова.
Скільки буде резервістів?
В Україні планують призвати 36 тисяч резервістів.
Наприклад, є військова частина, яка потребує доукомплектування певними військовими спеціальностями і певна кількість резервістів прибуде у цю частину.
Треба з'явитися самому чи чекати повістки?
У сухопутних військах пояснюють, що резервістам надішлють повістку або зателефонують.
Якщо людина не отримала повідомлення, і знає, що вона резервіст, необхідно звернутись особисто у територіальний центр комплектування. Це колишні військкомати.
Стаття 10 закону "Про військовий обов'язок і військову" звучить так - резервісти зобов'язані прибувати до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира цієї військової частини.
Хто з резервістів не підлягають призову?
Це люди, як мають певні сімейні обставини, наприклад, резервіст є батьком-одинаком чи матір'ю-одиначкою. Якщо є батьки, які потребують догляду.
Також призову не підлягають люди за станом здоров'я.
Якщо не виходить приїхати?
Якщо резервіст з тих чи інших причин не може бути призваним, йому треба особисто надати документи про це.
За неявку чи ігнорування виклику є адміністративна або кримінальна відповідальність.
Чи зберігається місце роботи резервіста?
Згідно з українським законодавством, за призваними резервістами зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.
Їм платять гроші?
Резервісти будуть отримувати грошове забезпечення, як і військовослужбовці. Рівень зарплати буде залежати від посади - в офіцерів, у сержантів, рядових будуть різні оклади.
У понеділок ввечері російське керівництво визнало самопроголошені "ДНР та ЛНР", а у вівторок надала дозвіл російському президенту Володимиру Путіну на використання армії за кордоном, "тобто на Донбасі, на території України".