Україна заявила, що не буде розробляти ядерну зброю

48 хвилин(и) тому

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Україна не має планів щодо відновлення ядерної зброї. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

"Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку. У 1994 році ми провели денуклеаризацію, відмовившись від третього за величиною ядерного арсеналу в світі. Ми не плануємо повертати собі ядерну зброю. У відповідь, сьогодні ми очікуємо, що світ пропорційним чином і рішучістю дій гарантуватиме нашу безпеку перед загрозою історичного масштабу", - заявив дипломат.

Сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов також заперечив наміри створення Україною ядерної зброї. Це він сказав у відповідь на запитання, яке стосувалося виступу президента Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого. Тоді президент України заявив про готовність вийти з пакетних рішень 1994 року, на яких базується Будапештський меморандум.

Нагадаємо, що перед підписанням Будапештського меморандуму у грудні 1994 року Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і погодилася позбутися ядерного арсеналу.

"Президент не казав про розробку ядерної зброї. Президент звертав увагу на виконання всіма підписантами Будапештського меморандуму тих зобов'язань щодо нашої безпеки, які були там прописані. За те, що ми віддали нашу ядерну зброю, наш ядерний потенціал, підписанти брали на себе повноваження забезпечити нашу незалежність", - пояснив Данілов.

"Про те, що ми збираємося розробляти ядерну зброю, я ніде не бачив, ніде не читав і не знаю, нащо ви це інтерпретуєте".

Про можливість відновлення ядерного статусу України почали говорити після виступу президента Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого, хоча у його виступі не було слів про вихід з ДНЯЗ або відновлення ядерного статусу.

Вже 21 лютого під час звернення до росіян у зв'язку з визнанням "ДНР" та "ЛНР" Володимир Путін заявив, що існує можливість створення Україною ядерної зброї і це є загрозою для Росії.

Що казав Зеленський

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Під час промови на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого Зеленський згадав, що Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму - США, Британії та Росії - проте цього не відбулося.

"Україна зробить це вчетверте. Я як президент - уперше. Але і Україна, і я робимо це востаннє. Я ініціюю проведення консультацій у межах Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ", - повідомив президент України.

"Якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів", - сказав Зеленський.

Деякі коментатори в соцмережах припустили, що Зеленський готовий до виходу не тільки з Будапештського меморандуму, але й з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) та до відновлення ядерного статусу України. Втім, в заяві президента України не було згадок ані про ДНЯЗ, ані про створення ядерної зброї.

20 лютого слова Зеленського пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Нам потрібні ефективні міжнародні механізми гарантування безпеки нашої держави. Треба чесно зараз перевірити, працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом та пов'язаними з ним рішеннями, чи не працює", - заявив він.

На його думку, відмова Росії не має впливати на рішення інших держав щодо участі в консультаціях.

Путін про ядерну зброю України

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У Росії заяву Зеленського не обійшли увагою.

21 лютого, під час засідання Ради безпеки Росії щодо визнання "ДНР" та "ЛНР", тему набуття ядерної зброї спочатку підняв міністр оборони Сергій Шойгу.

На його думку, в України можливостей створити ядерну зброю набагато більше, ніж в КНДР чи Ірану.

"Хотів би звернути увагу на заяву Зеленського про те, що вони мають на увазі, коли кажуть, що хотіли б повернути собі статус ядерної країни. Це вкрай небезпечно", - заявив Шойгу.

"Є обладнання, є технології, є фахівці, які можуть і мають можливості, на наш погляд, набагато більші, ніж можливості Ірану та Північної Кореї", - додав він.

У зверненні до росіян у зв'язку з визнанням "ДНР" та "ЛНР" того ж дня Володимир Путін також висловив занепокоєння можливістю набуття Україною ядерної зброї.

"Вже пролунали заяви про те, що Україна збирається створити власну ядерну зброю, і це не пуста бравада. Україна дійсно має всі радянські ядерні технології і засоби доставки такої зброї, зокрема, також оперативно-тактичні ракети "Точка-У", також ще радянської конструкції, дальність яких перевищує 100 кілометрів", - заявив він.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Ракети Точка-У на параді у Києві

На думку Путіна, Україні набагато легше набути тактичну ядерну зброю, ніж деяким державам, які роками мріють про це і працюють над цим.

"З появою в Україні зброї масового ураження ситуація у світі, у Європі, особливо для нас, для Росії, зміниться кардинальним чином. Ми не можемо не реагувати на цю реальну небезпеку, тим більше повторю, що західні покровителі можуть сприяти появі в Україні такої зброї, щоб створити ще одну загрозу для нашої країни", - додав російський керівник.

22 лютого Володимир Путін під час спілкування з журналістами знову заявив, що Росія бачить загрозу у можливій розробці Україною ядерної зброї.

"Там є все для того, щоб набагато швидшими темпами вирішити це питання. Там не вистачає лише одного - лише систем збагачення урану, але це питання техніки. Щодо засобів доставки, є старі ракети "Точка-У". Це - теж не проблема, з урахуванням компетенції Південмашу", - заявив російський керівник.

"Навіть поява тактичної ядерної зброї для нас означає стратегічну загрозу. Тому що від 110 км можна підняти дальність до 300-500, і Москва буде в зоні ураження. Для нас це стратегічна загроза", - пояснив Путін.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Путін не сумнівається в компетенції Південмашу в розробці ракет, які можуть долетіти до Москви

Схоже, що заяви Путіна вже почали впливати на суспільну думку.

"Україна отримає ядерну зброю, і тоді чого нам чекати? Зараз, поки це все у зародку, треба всіх рубати там, і все", - заявив Російській службі ВВС Михайло з райцентру Покровське Ростовської області під час опитування мешканців щодо ставлення до України.

Про можливість того, що Київ матиме ядерну зброю, згадали й інші співрозмовники ВВС. Вони бояться, що Україна одразу застосує її проти Росії, якщо вона з'явиться в неї. Але багато хто побоювався нападу України і без ядерної зброї. Як українська армія змогла б напасти на Ростовську область через територію, контрольовану владою "ДНР", вони при цьому сказати не змогли.