В Україні запроваджують надзвичайний стан - Данілов

33 хвилин(и) тому

На всій території України запровадять надзвичайний стан, але крім Луганської і Донецької областей.

Таке рішення ухвалили на засіданні Ради національної безпеки та оборони, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Верховна Рада має затвердити це рішення протягом 48 годин.

Термін введення режиму надзвичайного стану - 30 днів. За необхідності президент зможе продовжити його ще на 30 днів з подальшим схваленням парламентом.

Додаткові режимні обмеження запроваджують і в прикордонних районах.