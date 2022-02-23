"Вигадана Анна". Серіал про шахрайку з Росії б'є рекорди Netflix

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Анну Сорокіну у фільмі "Вигадана Анна" грає Джулія Гарнер

"Вигадана Анна" здобула найбільшу кількість годин перегляду за тиждень серед англомовних серіалів з моменту введення нової системи рейтингів минулого літа.

У дев'ятисерійному шоу спадкоємицю-шахрайку Анну Сорокіну грає зірка серіалу "Озарк" Джулія Гарнер.

Минулого тижня його загалом подивилися 196 мільйонів годин, на додачу до 77 мільйонів годин перегляду у вихідні, після його виходу 11 лютого.

Попередній рекорд встановив психологічний трилер "Ти", третій сезон якого в жовтні набрав 179 мільйонів годин.

Наступними в списку найкращих англомовних серіалів йдуть "Відьмак", "Покоївка" та "Статеве виховання".

Але найпопулярнішим шоу Netflix загалом залишається корейськомовна драма про виживання "Гра в кальмара", яка досягла майже 572 мільйонів годин перегляду за один тиждень.

Інший південнокорейський серіал "Всі ми мертві" та іспанська кримінальна драма "Паперовий будинок" набрали 236 мільйонів і 202 мільйони годин відповідно.

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"Вигадана Анна" заснована на розслідуванні нью-йоркського журналу щодо Анни Сорокіної, яка під іменем Анна Делві переконувала людей, що вона багата європейська спадкоємиця.

Насправді, як виявилося, вона видурювала у друзів, готелів та банків приголомшливі суми грошей, і врешті-решт у 2019 році її засудили за кількома звинуваченнями в шахрайстві.

Серіал розповідає про наполегливу журналістку Вівіан Кент, яку грає Анна Кламскі, яка намагається розкрити правду.

Історію, яка дивніша за вигадку, адаптувала продюсерка і сценаристка Шонда Раймс та її компанія Shondaland, яка також створила "Бріджертонів", "Анатомію Грея" та "Скандал".

Хоча серіал став хітом серед глядачів, він також викликав суперечки після того, як реальна журналістка Рейчел ДеЛоуч Вільямс, яку грає Кеті Лоуз, розкритикувала її "шокуюче" зображення на екрані.

Вільямс подружилась із Сорокіною, коли вона була фотокореспонденткою Vanity Fair. В інтерв'ю вона засудила, за її словами, "небезпечні напівправди" в серіалі, і сказала, що він створив "проблемне" співчуття до "соціопатичної, нарцисичної, доведеної злочинниці".

"Занадто довго сидячи в першому ряду, я вивчила, як працює шахрай, більше, ніж хотілося б, - сказала Вільямс, яку Сорокіна обдурила на 62 000 доларів. - Ви дивитесь видовище, але не звертаєте уваги на те, що воно продає".

Зараз Сорокіна перебуває під вартою Імміграційної та митної служби, але у відповідь в інстаграмі розкритикувала "гнучкі моральні стандарти" Вільямс та її "відверте лицемірство".