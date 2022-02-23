Рада ввела надзвичайний стан в Україні

51 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Верховна Рада ввела режим надзвичайної ситуації по всій Україні, окрім Донецької та Луганської областей.

В Донецькій та Луганській областях діє окремий правовий режим - там триває операція об'єднаних сил.

Надзвичайний стан запроваджується із 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2022 року.

Термін введення режиму надзвичайного стану - 30 днів.

Відповідний указ президента підтримали 335 депутатів.

Напередодні таке рішення рекомендувала прийняти Рада національної безпеки та оборони.

"Ми доволі довго утримувалися від таких рішень", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов, представляючи президентський указ в парламенті.

Він також заявив, що ситуація останнім часом ускладнилася, але є контрольованою.

"Без внутрішньої дестабілізації в країні захопити Україну неможливо, - заявив секретар РНБО. - Питання внутрішньої дестабілізації (в Україні - Ред.) для Російської Федерації - це питання номер один".

І саме щоб запобігти цьому, запроваджується надзвичайний стан, пояснив Олексій Данілов.

Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який вводять для усунення надзвичайних ситуацій, відвернення загрози та забезпечення безпеки людей і нормального функціонування національної економіки.

Указ дає можливість органам влади діяти за надзвичайних обставин і водночас "не зачіпає основних прав людини і не обмежує їх", - запевнив член правового комітету, депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко,

Юрист Максим Костецький пояснює, що надзвичайний стан є менш болісний для економіки варіант правового режиму, аніж воєнний стан, коли обмеження жорсткіші.

Які обмеження будуть

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Введення надзвичайного стану передбачає низку обмежень. Водночас зараз радикально на житті людей це ніяк не позначиться, запевнив секретар РНБО Олексій Данілов.

Зокрема, це може бути посилення охорони громадського порядку та об'єктів життєзабезпечення, обмеження руху транспорту, додатковий огляд транспорту та перевірка документів у фізичних осіб.

Рішення щодо тих чи інших заходів на конкретній території будуть ухвалювати обласні комісії за участі органів державної та місцевої влади.

При цьому із затвердженням рішення в Раді виникла кількагодинна затримка, а президенту довелося подавати на розгляд депутатів дещо відкорегований указ.

Як повідомив у Telegram член парламентського фінансового комітету Ярослав Железняк, найбільші дискусії відбувалися з питань огляду громадян, їх майна та житла, заборону на виготовлення та розповсюдження інформації, регулювання роботи теле- і радіоцентрів.

"В оновленому указі залишився дозвіл на огляд громадян, але без огляду житла, залишилася заборона на виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів та змінений пункт про регулювання теле- та радіоцентрів на заборону аматорських радіопередавальних засобів", - пояснив депутат.

Прикордонні обмеження

Державна прикордонна служба повідомила про додаткові режимні обмеження у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морів.

Обмеження поширюються на перебування іноземців у прикордонній смузі та перебування там у нічний час.

Заборонено суднам виходити з пунктів базування, транспорту, окрім військового та агротехніки, рухатися польовими та лісовими дорогами, що ведуть до державного кордону.

Заборона стосується також використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео чи фото прикордонників й об'єктів у прикордонні, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.