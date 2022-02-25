Посадити Путіна за стіл переговорів. Зеленський напряму і через посередників домагається зустрічі

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото 2019 року

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до народу заявив, що Росія мусить якомога швидше почати говорити з Україною про припинення бойових дій.

"Росії все одно доведеться, рано чи пізно, говорити з нами, говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії", - сказав президент.

Говорячи російською, Зеленський сказав: "Хочу ще раз звернутися до президента Російської Федерації. По всій Україні тривать бої. Давайте сідати за стіл переговорів. Щоб зупинити загибель людей", - сказав президент.

Зеленський також звернувся до Збройних сил України.

"Стійте міцно. Ви все, що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні!" - сказав президент.

Антивоєнна коаліція

Окрім того, Зеленський звернувся до лідерів "Бухарестської дев'ятки" із закликом чинити спільний тиск на Росію і змусити її сісти за стіл переговорів.

"Обговорив це із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Звернувся до "Бухарестської дев'ятки" з приводу оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції", - написав президент у твіттері.

"Бухарестська дев'ятка" є міжнародною ініціативою дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи. До складу входять Польща, Румунія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Словаччина, Угорщина та Чехія. Метою неформальної організації є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Північноатлантичного альянсу, а також обговорення ключових питань політики безпеки.

"Бухарестська дев'ятка" була створена у 2015 році з ініціативи Румунії та Польщі. Однією із причин її появи стала анексія українського Криму навесні 2014 рок та підтримка Росією сепаратистських "ДНР" та "ЛНР".

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Реакція з Росії

25 лютого на заяви Володимира Зеленського відреагував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Він заявив, що "Зеленський сам втратив можливості для переговорів з питань безпеки".

Днем раніше речник Кремля Дмитро Песков заявив "Інтерфаксу", що Володимир Путін готовий до переговорів з керівництвом України, але за умови, якщо офіційний Київ буде готовий проголосити нейтральний статус країни і відмову від розміщення озброєнь.

"Тут питання, чи готове керівництво України до цього?" - сказав Песков.

Але 25 лютого Дмитро Песков повідомив, що Росія готова відправити до Мінська на переговори з Україною свою делегацію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Російські урядовці у всьому звинувачуть Україну

Він уточнив, що до складу делегації увійдуть представники міністерств оборони, закордонних справ та адміністрації президента РФ.

24 лютого президент Франції Емануель Макрон заявив, що мав телефонну розмову із Володимиром Путіним "на прохання президента Зеленського".

"У мене була щира, пряма і швидка розмова із президентом Путіним на прохання президента Зеленського, щоб перш за все закликати його про зупинення бойових дій у найкоротші строки, але особливо щоб запропонувати йому переговори, просити його про переговори із президентом Зеленським", - сказав Макрон на прес-конференції в Брюселі в ніч на 25 лютого, після позачергового саміту ЄС.

Немає шансів на оптимізм

"Події останніх днів показали, що Росія взяла усвідомлений курс на руйнування України як держави. І цей курс навряд чи передбачає проведення переговорів. Умови, які озвучив Путін, є ультимативними, навряд чи прийнятними для України", - переконаний директор Інституту світової політики Євген Магда.

"Російські війська холоднокровно знищують мирних мешканців України і ставлять за мету змінити владу в Києві. І це не залишає шансів на оптимізм", - сказав експерт у коментарі ВВС News Україна.