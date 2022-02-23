Нова масштабна кібератака: ключові урядові сайти знову "лягли"

1 година тому

Автор фото, Reuters

В Україні відбувається нова чергова атака на урядові портали та деякі ЗМІ.

Сайти Верховної Ради, Кабміну, МЗС, СБУ, Нацполіції не відкриваються. Сайт міністерства оборони, на який було здійснено кібератаку минулого тижня, поки що працює.

"Зараз відбувається чергова масштабна DDoS атака", - повідомили ВВС News Україна в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Інформацію про кібератаку підтверджує і Мінцифри.

"Приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів ВР (вже працює), КМУ та МЗС. Це пов'язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки, - написав у Telegram міністр цифрової інформації Михайло Федоров. - Портал та мобільний застосунок Дія успішно долають поточну атаку та продовжують працювати стабільно".

Втім, сторінки державних органів у соцмережах поки що працюють. Наприклад, на сторінці Верховної Ради у Facebook останній допис присвячений кібернападам, але лише на соціальні сторінки спікера.

Також про атаки заявили деякі українські ЗМІ, наприклад, канал 24.

Спікер Ради Руслан Стефанчук закликає відповідально ставитися до кібербезпеки, особливо зараз, коли кібернапади почастішали.

"Пішли активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", - пише спікер Ради.

Автор фото, www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Кібератаки на українські урядові сайти та портал "Дія" почастішали від початку цього року.

У ніч проти 14 січня хакери масово атакували українські урядові сайти та сайт застосунку "Дія".

Попередні атаки

Кібератаки відбувалися на урядові портали і раніше. Так кілька тижнів тому зламали низку урядових порталів.

Тоді з'явилося таке повідомлення: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".

У Мінцифри запевнили тоді, що витоку даних не було.

15 лютого відбувся кібернапад на найбільші українські банки - "Ощадбанк" та "Приватбанк", а також на сайт Міноборони. Його назвали найбільш масштабним в історії України.

Клієнти державних банків повідомляли про перебої в роботі мобільних додатків, були проблеми із запуском та проведенням платежів.

Оглядачі називають кібернапади одним із проявів гібридної агресії.

Напередодні, 22 лютого Європейський Союз залучив групу експертів з кібербезпеки, щоб допомогти Україні відбити кібератаки з Росії.