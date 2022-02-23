Надзвичайний стан у Києві. Які обмеження

1 година тому

Автор фото, UNIAN

"Поводимося спокійно, місто живе і працює", - заявив мер Києва Віталій Кличко невдовзі після того, як Рада підтримала указ президента про запровадження надзвичайного стану в Україні, що буде запроваджено з 24 лютого.

"Комендантська година не встановлюється", - підкреслив столичний мер.

"Але пересуваючись містом кожному потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу", - попередив Віталій Кличко.

Серед інших заходів надзвичайного стану - посилена охорона критичних обєктів інфраструктури та органів влади, посилення кібербезпеки офіційних інтернет-сайтів та ресурсів.

Разом із тим, за рішенням столичної влади, "робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється з 7 ранку до 23 години".

На в'їздах до Києва запроваджується контроль транспорту. А на вокзалах та в міському аеропорті - "особливий контроль" за пасажирами.

Дотримання порядку поліції допомагатиме муніципальна охорона. Особливу увагу приділятимуть охороні шкіл та дитячих садочків.