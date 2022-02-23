Надзвичайний стан у Києві. Які обмеження
"Поводимося спокійно, місто живе і працює", - заявив мер Києва Віталій Кличко невдовзі після того, як Рада підтримала указ президента про запровадження надзвичайного стану в Україні, що буде запроваджено з 24 лютого.
"Комендантська година не встановлюється", - підкреслив столичний мер.
"Але пересуваючись містом кожному потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу", - попередив Віталій Кличко.
Серед інших заходів надзвичайного стану - посилена охорона критичних обєктів інфраструктури та органів влади, посилення кібербезпеки офіційних інтернет-сайтів та ресурсів.
Разом із тим, за рішенням столичної влади, "робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється з 7 ранку до 23 години".
На в'їздах до Києва запроваджується контроль транспорту. А на вокзалах та в міському аеропорті - "особливий контроль" за пасажирами.
Дотримання порядку поліції допомагатиме муніципальна охорона. Особливу увагу приділятимуть охороні шкіл та дитячих садочків.