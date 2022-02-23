Надзвичайний стан, призов резервістів та обстріли на фронті. Теленовини ВВС 23.02.2022
У випуску 23 лютого:
- Україна призиває резервістів і запроваджує надзвичайний стан - на всій території, крім Донецької та Луганської областей. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони. Як це позначиться на житті українців?
- Президенти Польщі, Литви та України у Києві підписали спільну заяву. За словами Володимира Зеленського, документ містить підтримку надання України статусу держави-кандидата на вступ до Європейського союзу. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що повномасштабна війна в Україні означатиме кінець світопорядку, який існував досі.
- Сполучені Штати скасували дипломатичну зустріч із Росією - після того, як Володимир Путін визнав частини Луганської та Донецької областей України - незалежними державами. У НАТО заявили, що мають докази переміщення російських військ у бік сходу України. При цьому Москва стверджує, що досі готова до "дипломатичних рішень". Сьогодні ж поліція Донецької області повідомила про обстріл дитячого садка - з боку непідконтрольної Україні території. Сюжет з лінії зіткнення.
- Євросоюз остаточно затвердив санкції проти Россії. Під них потрапили депутати Держдуми - їх загалом 351 - які проголосували минулого тижня за звернення до російського президента Володимира Путіна з пропозицією визнати "ДНР" та "ЛНР". А також - 27 фізичних та юридичних осіб. Ексклюзивний репортаж ВВС з Москви про реакцію Кремля та місцевих жителів.
- Антиросійський мітинг у Лондоні. Українці згуртувалися під стінами посольства Росії. Пряме включення.
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