Путін оголосив військову операцію на Донбасі, Байден каже про катастрофічні жертви
Президент Росії Володимир Путін оголосив спеціальну військову операцію на Донбасі.
За його словами, це пов'язано з необхідністю "демілітаризації та денацифікації України".
Російський президент також закликав українських військових "скласти зброю і піти додому".
По всій Україні вже лунають вибухи, є інформація про початок наземної операції на Харківщині.
"Я прийняв рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захистити людей, які протягом 8 років піддаються знущанням, геноциду з боку київського режиму", - сказав він.
Також додав, що вся відповідальність за можливе кровопролиття "буде цілком і повністю на совісті правлячого українського режиму".
Також Путін пригрозив іншим країнам, які намагатимуться втрутитися у ситуацію, що "відповідь буде негайною і призведе до таких наслідків, про які ви досі не знали".
"Ми готові до будь-якого розвитку подій. Усі необхідні рішення прийняті. Сподіваюся, я буду почутий", - наголосив Путін.
Байден - жертви будуть катастрофічні
"Президент Путін обрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви та страждання", - заявив президент США після початку агресії Росії і звернення Путіна. "Молитви всього світу сьогодні з народом України, який страждає від неспровокованого та невиправданого нападу російських збройних сил. Президент Путін обрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви та страждання", - заявив Байден.
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