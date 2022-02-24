Путін оголосив військову операцію на Донбасі, Байден каже про катастрофічні жертви

1 година тому

Президент Росії Володимир Путін оголосив спеціальну військову операцію на Донбасі.

За його словами, це пов'язано з необхідністю "демілітаризації та денацифікації України".

Російський президент також закликав українських військових "скласти зброю і піти додому".

По всій Україні вже лунають вибухи, є інформація про початок наземної операції на Харківщині.

"Я прийняв рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захистити людей, які протягом 8 років піддаються знущанням, геноциду з боку київського режиму", - сказав він.

Також додав, що вся відповідальність за можливе кровопролиття "буде цілком і повністю на совісті правлячого українського режиму".

Автор фото, Kremlin.ru

Також Путін пригрозив іншим країнам, які намагатимуться втрутитися у ситуацію, що "відповідь буде негайною і призведе до таких наслідків, про які ви досі не знали".

"Ми готові до будь-якого розвитку подій. Усі необхідні рішення прийняті. Сподіваюся, я буду почутий", - наголосив Путін.

Байден - жертви будуть катастрофічні

"Президент Путін обрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви та страждання", - заявив президент США після початку агресії Росії і звернення Путіна. "Молитви всього світу сьогодні з народом України, який страждає від неспровокованого та невиправданого нападу російських збройних сил. Президент Путін обрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви та страждання", - заявив Байден.

Оновлюється...