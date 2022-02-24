"Росія здійснила удари, ми вводимо воєнний стан" - Зеленський

1 година тому

Автор фото, AFP/SERGEI SUPINSKY

Президент України каже, що по всій країні вводять воєнний стан.

"Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по наших прикордонним загонам. В багатьох містах України було чути вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави", - сказав президент у зверненні до українців.

Він додав, що в багатьох містах України було чути вибухи.

"Я провів розмову з президентом Байденом, США вже почали гуртувати міжнародну підтримку", - сказав президент.

"Сьогодні від вас потрібен спокій, по можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони країни".