Вздовж кордону з Росією та Білоруссю відбуваються атаки на прикордонників

28 хвилин(и) тому

Прикордонна служба України заявила, що кордон з боку Росії та Білорусі обстрілюють з артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.

Про це йдеться в повідомленні прикордонників у фейсбуці.

Напад "з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю" розпочався близько 5.00 на ділянці кордону з РФ та Білоруссю.

"Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї, - йдеться в повідомленні. - Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника".

Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Крім того, атака відбувається з Криму.

"В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі збройними силами України та національною гвардією ведуть вогонь по ворогу", - йдеться в повідомленні.

Поки що інформації про поранених немає.