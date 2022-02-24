Зеленський: Росія призупинила атаки, є оперативна пауза

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські збройні сили ефективно стримують наступ Росії.

Про це він заявив в своєму зверненні.

"Українська армія, прикордонники, сили поліції та спеціальних служб зупинили атаки ворога. Мовою конфлікту, це можна назвати оперативною паузою", - повідомив він.

За словами президента, на Донбасі збройні сили "діють на відмінно", "надійно утримують" харківський напрямок.

"Найбільш проблемна ситуація на півдні. Наші війська ведуть запеклі бої у передмісті Херсону. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається просунутись у бік Мелітополя", - повідомив президент.

Зеленський додав, що на півночі країни РФ просувається повільно, зокрема, в Чернігівській області.

"Ворожий десант в Гостомелі блокують, війська отримати наказ на знищення", - заявив президент.

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"Так, маємо втрати, наших героїв. Так, захоплені у полон російські бійці. Деяким з них наші лікарі надають допомогу - тим, хто здався в полон. Знищено багато російської авіаційної та броньованої техніки", - додав він.

Зеленський знову закликав росіян зупинити свою владу та протестувати. Він також закликав уряди західних країн підтримати Україну.

"Якщо ви потужно не допоможете Україні, то завтра війна постукає у ваші двері", - заявив Зеленський.

Водночас він додав, що зараз Росія для світової спільноти "перетворюється в аналог так званої "ДНР", щодо неї готують найпотужніші в історії санкції.

"Нікому не вдасться переконати чи змусити нас, українців, віддати свою свободу і свою незалежність. Але схоже, що російське керівництво намагається це зробити за рахунок знищення потенціалу їхньої країни. Усе, що було зроблено Росією з 2000 року, може бути зараз просто спалено в прямому ефірі на очах усього світу", - заявив Зеленський.

"Ми наголошуємо, що не Україна обрала шлях війни. Але Україна пропонує повернутись на шлях до миру", - додав український президент.