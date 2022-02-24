Байден: Росії обмежать доступ до операцій з доларом, фунтом, євро та єною

29 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден повідомив, що західні країни спільно застосують проти Росії безпрецедентні санкції.

Про це він повідомив на брифінгу.

Ці санкції, за словами американського президента, погодили країни Євросоюзу, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія тощо.

"Путін - агресор. Він вибрав війну і він зіткнеться з наслідками", - заявив Байден.

"Ми обмежимо для російського бізнесу можливість проводити операції в доларах, євро, фунтах та єнах", - повідомив він.

Він також пообіцяв, що санкції зачеплять понад 50% всього російського високотехнологічного імпорту, великі російські банки, в тому числі ВТБ.

"Путін стане парією у міжнародній спільноті", - запевнив Байден, зазначивши, що більше не планує вести перемовини з російським президентом.

Президента США пообіцяв, що американські військові не братимуть участь в військовому конфлікті в Україні, але посилять захист країн на східних кордонах НАТО.

Байден також пообіцяв Україні гуманітарну допомогу.

На запитання, чому досі Росію не відключають від SWIFT, Байден відповів, що санкції, які планують запровадити, стосуються великих банків і вони "можуть мати навіть більше наслідки" для Росії. Але додав, що відключення РФ можливе в майбутньому.