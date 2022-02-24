Зеленський закликав ЄС дати Україні миротворців ООН та припинити купувати газ в Росії

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС, учасників надзвичайного засідання Європейської ради, допомогти Україні у протистоянні з Росією, зокрема, надати їй гарантії безпеки та європейську перспективу.

"В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі", - йдеться у зверненні Зеленського на його фейсбуці.

Він закликав Захід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти РФ: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти українській армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН.

"Наші люди гинуть за свободу України та Європи. Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО - відповіді не почув", - поскаржився Зеленський.

"Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій", - заявив він.

24 лютого після вторгнення Росії до України Захід пообіцяв безпрецедентні санкції проти Росії. Вони стосуються, зокрема, кількох великих російських банків, фізичних осіб та обмежень на здійснення операцій з доларом, фунтом, євро та єною.

Водночас президент США Джо Байден повідомив, що західні демократії відмовилися включати в санкційний список питання енергетики, відключення Росії від SWIFT.

Він також повідомив, що країни НАТО не будуть брати участь в протистоянні між Росією та Україною.