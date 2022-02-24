Україна закрила небо через напад Росії і вибухи в аеропортах

1 година тому

Через небезпеку цивільній авіації та початок військової операції Росії цивільні польоти в Україні припиняються.

"Засновуючись на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації з 00.45 utc (2.45 за київським часом ) Україна вжила термінових заходів щодо закриття повітряного простору для цивільних користувачів", - йдеться у заяві Украероруху. .

Там додали, що надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупиняється.

Автор фото, UNIAN

З українських аеропортів повідомляють про численні вибухи, йде евакуація пасажирів.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов ВВС News Україна, на цей час Росія завдає удари по військових та інфраструктурних об'єктах в різних регіонах України.

"Аеропорти, військові об'єкти, інфраструктурні", - сказав він.

Свідок повідомляє про потужні обстріли та вибухи біля військового аеродрому у Василькові біля Києва.

Мер міста Бориспіль біля аеропорту Володимир Борисенко розповів деталі про постріли, які лунали в місті зранку 24 лютого.

За його словами, постріли, які чули жителі Борисполя - це робота українських ППО по невідомих безпілотниках.

"Спрацьовує наша армія по невідомому летальному апарату. Скоріше за все, це безпілотники", - заявив мер Борисполя.