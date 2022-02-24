Путін - зупинись! УПЦ Московського патріархату підтримала українську армію у війні з Росією

1 година тому

Автор фото, news.church.ua

Предстоятель УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій закликав президента Росії Володимира Путіна припинити війну. І підтримав українське військо.

Раніше Путін заявляв, що УПЦ МП в Україні утискають і цим аргументував необхідність "навести лад в Україні".

"Ми звертаємось до президента Росії та просимо негайно припинити братовбивчу війну. Український і російський народи вийшли із Дніпровської купелі хрещення і війна між цими народами це повторення Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має виправдання ні у Бога, ні у людей", - заявив Онуфрій.

Також він закликав людей молитися за Україну, за українське військо і забути взаємні чвари.

"Сталася біда. На превеликий жаль Росія розпочала військові дії проти України і в цей доленосний час закликаю вас не впадати в паніку, бути мужніми і проявити любов до своєї Батьківщини і один до одного"

"В цей трагічний час ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та оберігають і захищають нашу землю і наш народ. Нехай Бог їх благословить і береже!"

УПЦ МП формально підпорядкована Російській православній церкві. Керівник якої патріарх Кирило благословляє російську зброю і не засудив вторгнення Росії.