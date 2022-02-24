Комендантська година у Києві: що це значить

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Київ 24 лютого запроваджує комендантську годину, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Діятиме вона з 22:00- до 7:00.

"Це - вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, необхідний задля безпеки мешканців столиці", - заявив Кличко.

Громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде.

При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі.

Мер закликав киян вчасно повертатися додому.

За крайньої потреби під час комендантської години містом можуть пересуватися працівники підприємств критичної інфраструктури, але обов'язково потрібно мати при собі документи.