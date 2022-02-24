Комендантська година у Києві: що це значить
Київ 24 лютого запроваджує комендантську годину, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Діятиме вона з 22:00- до 7:00.
"Це - вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, необхідний задля безпеки мешканців столиці", - заявив Кличко.
Громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде.
При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі.
Мер закликав киян вчасно повертатися додому.
За крайньої потреби під час комендантської години містом можуть пересуватися працівники підприємств критичної інфраструктури, але обов'язково потрібно мати при собі документи.
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